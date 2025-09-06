T&T Group thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam 06/09/2025 18:22

(PLO)- Ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (“bầu” Hiển) công bố hoàn thành tuyến truyền tải điện từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Lào) tới biên giới Việt Nam.

Dự án không chỉ là dấu ấn chào mừng ngày lễ lớn mà còn minh chứng vai trò ngày càng rõ của khu vực tư nhân trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

6 tháng thần tốc đưa dự án cán đích

Đầu tháng 9, Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thành viên của T&T Group) thông báo hoàn tất đấu nối đường truyền tải điện từ Nhà máy Savan 1 (Savannakhet, Lào) vào cột đầu tiên tuyến 220kV phía Việt Nam. Điều gây chú ý là chỉ hơn 6 tháng trước, T&T mới được Bộ KH&ĐT Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án.

Ngay sau lễ ký, T&T khẩn trương phát quang, mở đường, vận chuyển vật tư, thiết bị qua địa hình núi rừng, làng bản, cùng lúc làm thủ tục xuất nhập khẩu nhân lực, máy móc.

Sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành và sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam.

Tuyến đường dây dài 52,56 km trên đất Lào, điểm đầu tại vị trí G7 sát biên giới, điểm cuối nối trạm biến áp 220kV nhà máy điện gió Savan 1, gồm 117 vị trí trụ, 30 khoảng néo, cột thép mạ kẽm, móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ – toàn bộ hạng mục “khó” đã hoàn thành trong thời gian kỷ lục.

Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Điện gió Savan 1 cho biết lãnh đạo T&T chỉ đạo tạo điều kiện tối đa để tổng thầu tiếp cận mặt bằng, tập kết vật tư, hỗ trợ thủ tục cho thi công.

Chỉ một tháng sau khi ký hợp đồng, hệ thống móng được triển khai; giữa tháng 3, gần 500 cán bộ, công nhân dựng cột trên thực địa; đến ngày 15-5 những mét dây đầu tiên đã được kéo lên.

Chiều 31-8, đường dây cuối cùng vượt sông Sê Pôn, ranh giới giữa hai nước đã hoàn tất để đấu nối về Việt Nam. Tuyến 220kV từ Savan 1 sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, bảo đảm đóng điện nhà máy trước 31-12-2025.

Bước đi sớm theo tinh thần Nghị quyết 70

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến 2030, tầm nhìn 2045. Văn kiện nhấn mạnh ưu tiên khai thác năng lượng tái tạo, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển, mở rộng liên kết lưới điện, khí trong ASEAN; khuyến khích doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài để chủ động nhập khẩu điện, khí, dầu.

Theo giới chuyên gia, Nghị quyết 70 cùng tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân mở cơ hội để doanh nghiệp tư nhân trở thành lực lượng nòng cốt trong đầu tư, sản xuất, truyền tải, phân phối năng lượng.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: VGP)

Điều này giúp giải bài toán vốn, giảm áp lực đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản trị. Hành trình của T&T Group tại Lào cho thấy doanh nghiệp này đã chủ động từ sớm, tham gia sâu các khâu trọng yếu đúng tinh thần Nghị quyết 70.

Ngay từ ý tưởng đầu tư Savan 1, T&T đã được phép thiết kế, xây dựng, sở hữu, vận hành dự án 25 năm. Công suất nhà máy 495 MW hướng tới xuất khẩu điện về Việt Nam; giai đoạn 1 dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2025, phù hợp định hướng Nghị quyết 70, hiện thực hóa cam kết đầu tư năng lượng xuyên biên giới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 cho rằng việc ký hợp đồng tô nhượng là cột mốc quan trọng, không chỉ khai thác tiềm năng của Lào, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước thông qua xuất khẩu điện về Việt Nam, mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt – Lào.

“Nhà máy điện gió Savan 1 sẽ là dự án tiên phong, nền tảng để T&T Group tiếp tục triển khai nhiều dự án năng lượng khác tại Lào thời gian tới”, bà nhấn mạnh.

Việc thần tốc hoàn thành tuyến truyền tải cho thấy quyết tâm và khát vọng của T&T Group cũng như khối doanh nghiệp tư nhân trong đồng hành cùng đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây là nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng liên tục, góp phần thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.