Đại nhạc hội T&T City Millennia: Sự kiện khơi mạch nguồn di sản, vững bước kỷ nguyên mới 10/08/2025 17:16

(PLO)- Tối 9-8, tại trung tâm Thành phố Thiên niên kỷ - T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), đại nhạc hội với chủ đề “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” do T&T Group tổ chức đã diễn ra, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn khán giả.

Đại nhạc hội không chỉ là “bữa tiệc” văn hóa, giải trí hoành tráng mà còn là lời tri ân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tiếp nối dòng chảy tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tri ân sự đồng hành của T&T trong hành trình bứt phá của Tây Ninh

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã trao tặng bằng khen cho T&T Group và cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Group vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong nhiều năm qua, T&T Group đã để lại dấu ấn đậm nét trên vùng đất Long An xưa và nay là Tây Ninh mới sau sáp nhập, với các dự án quy mô lớn, đồng bộ, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Nổi bật nhất là Thành phố Thiên niên kỷ – T&T City Millennia, đại đô thị quy mô 267 ha được kiến tạo theo tiêu chuẩn xanh – hiện đại – thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích xã hội, hạ tầng đồng bộ và công nghệ tiên tiến, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Chín Rồng.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông vĩ đại của Marco Polo thế kỷ XIII, T&T City Millennia không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, mà là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, Tây Ninh hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ với vị thế là một trong những địa phương năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên chặng đường phát triển đó, có sự đồng hành, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn T&T.

Theo ông Nguyễn Tất Thắng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, là vùng đất giàu truyền thống, Cần Giuộc đang chuyển mình mạnh mẽ, hội tụ đầy đủ những lợi thế vượt trội và mở ra một chương phát triển mới đầy hứa hẹn, khẳng định vị thế như một cực tăng trưởng năng động của Tây Ninh, hướng đến mục tiêu trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam.

“Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc, tỉnh Tây Ninh sẽ tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ; và khát vọng của nhân dân sẽ được chắp cánh bởi sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và của cả cộng đồng. Tập đoàn T&T Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để hiện thực hóa tầm nhìn đó”, ông Thắng khẳng định.

Bản giao hưởng nghệ thuật đỉnh cao

Đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm Marco Polo, được dàn dựng công phu, kết nối các giá trị văn hóa Đông - Tây, tôn vinh di sản miền đất Chín Rồng, đồng thời “định vị” chân dung một đô thị mới, hiện đại và đáng sống trong Kỷ nguyên hội nhập.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia được “biến hoá” thành một sân khấu mở khổng lồ. Nơi đây, ánh sáng, âm nhạc, laser, công nghệ trình chiếu 3D mapping, drone show và pháo hoa nghệ thuật cùng hòa quyện để kể câu chuyện về hành trình vươn mình của vùng đất di sản Tây Ninh trên bản đồ hội nhập toàn cầu qua ba chương hồi đặc sắc: Đất Anh Hùng - Miền Di Sản; Sông Ánh Sáng - Sắc Tinh Hoa và Thắp Di Sản - Sáng Kỷ Nguyên.

Hàng chục nghìn khán giả Tây Ninh đã cháy hết mình trong Đại nhạc hội Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới.

Những màn trình diễn hết mình của dàn ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt như Đức Tuấn, Uyên Linh, Chi Pu, Isaac, Erik, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quân A.P, Hà Nhi, Tiêu Minh Phụng, DJ Mie… khiến cả sân khấu thực sự bùng nổ.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là phần trình diễn drone quy mô hàng đầu Tây Ninh và màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ sắc màu. Trên nền trời đêm của đại đô thị phía Nam Sài Gòn, hơn 1.000 drone đồng loạt cất cánh, tái hiện những biểu tượng rực rỡ về vẻ đẹp của văn hóa, con người Tây Ninh nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Đại nhạc hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, giải trí, mà còn là lời khẳng định cho khát vọng của T&T Group: kiến tạo những thành phố vừa mang bản sắc địa phương, vừa mang dáng hình đô thị toàn cầu.

Trong bối cảnh Tây Ninh đang bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa mới của khu vực Nam Bộ, đại nhạc hội “Khơi mạch Nguồn di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới” của Tập đoàn T&T Group đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Khai mở và kế thừa những giá trị di sản để bước vào tương lai thịnh vượng và bền vững.