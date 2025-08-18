V-League mùa 2025 - 2026 khởi tranh Từ derby sân Hàng Đẫy đến sân Thống Nhất mở hội 18/08/2025 06:39

(PLO)- V-League mùa 2025 - 2026 khởi tranh với lượt trận khai mạc hấp dẫn bởi những cặp đấu kỳ phùng địch thủ và cả những cái tên mới tưởng là ẩn số nhưng lại là thách thức của nhiều đội.

Ngày khai mạc 15-8, người xem hướng về sân Hàng Đẫy với trận derby Công An Hà Nội - Viettel. Hai cái tên làm gợi nhớ những trận derby nóng cả trên sân lẫn khán đài giữa Công An Hà Nội và Thể Công trước đây. Nó khắc họa hình ảnh những năm 1990 mà người Hà Nội từng “chia phe” tranh luận Hồng Sơn xuất sắc hơn Minh Hiếu hay ngược lại. Hoặc hình ảnh của hai anh em ruột Đức Thịnh (CAHN) và Đức Thắng (Thể Công) thương yêu nhau nhưng ra sân là “quên hết” vào bóng va chạm nhau chan chát.

Trận khai mạc giữa Công An Hà Nội và Viettel diễn ra xứng đáng là một trận derby thủ đô dù hai cái tên ghi bàn cho hai CLB và hai ông thầy dẫn dắt hai đội đều là người nước ngoài. Tỉ số 1-1 phản ánh đúng thực tế dù có rất nhiều cơ hội trước cầu môn hai đội. Nó nói lên sự hứa hẹn của tập thể vừa đoạt Siêu cúp đồng thời cũng nhắc nhở người xem một Viettel quyết làm mới để tìm lại danh hiệu vô địch mà họ từng đăng quang thời HLV Trương Việt Hoàng.

Sau sân Hàng Đẫy, mọi ánh mắt hướng về sân Thống Nhất nơi cái tên CLB Công An TP.HCM thay cho đội TP.HCM mùa trước vất vả đến những lượt cuối mới chính thức trụ hạng. Đối thủ của họ là Hà Nội - đội bóng giàu thành tích nhất V-League và là cái nôi sản sinh nhiều tuyển thủ tính từ thời điểm vô địch AFF Cup 2018 đến nay.

Sự áp đảo của đội chủ trước đội khách giàu thành tích đến ngay từ lễ khai mạc đậm màu sắc. Nó khiến người xem tin rằng một đội bóng mùa trước chật vật trụ hạng nhưng mùa này sẽ là đội bóng đặt nhiều tham vọng và lột xác với cái tên mới, ban huấn luyện mới và đơn vị chủ quản mới.

CLB Công An TP.HCM đối đầu với đội Hà Nội trên sân Thống Nhất. Ảnh: CCT

Nếu mùa trước cái tên Tiến Linh còn là tiền đạo của “đội bóng đối thủ” - Becamex Bình Dương, thì mùa 2025/26, cái tên Tiến Linh giống như một biểu tượng của bóng đá TP.HCM. Chiếc băng đội trưởng trên tay, ghi bàn mở màn làm dậy sóng khán đài sân Thống Nhất và hình ảnh HLV Huỳnh Đức thân thiện với Tiến Linh như một cặp, đại diện bóng đá TP.HCM thực sự đã khoác chiếc áo mới.

Một trận đấu mà người xem và cả các bình luận viên nhắc nhiều đến chủ nhà còn với cựu vô địch giàu thành tích nhất nước - Hà Nội, dù có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng vẫn chỉ là đội chấp nhận làm nền trong trận khai mạc của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

2-1 nghiêng về Công An TP.HCM, một tỉ số phản ánh đúng thực tế trong một ngày hội thực sự trên sân Thống Nhất nhiều màu sắc. Nó là bước khởi đầu của một đội bóng đang thực hiện bước đi của một thế lực như chính cái tên họ mang vào những năm 1995-1999.

V-League 2025/26 lượt đấu khai mạc cũng chứng kiến những cuộc chạm trán như Thép Xanh Nam Định - Hải Phòng, HA. Gia Lai - Becamex TP.HCM (trước là Becamex Bình Dương), PVF-CAND - SL Nghệ An, Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ninh Bình. Trong số này hai cái tên mới là tân binh Ninh Bình và đội bóng được hạng Nhất được đặc cách thay suất Quảng Nam giải tán là PVF-CAND. Nếu Ninh Bình được xem là đội bóng có sự đầu tư lớn và đặt ngay tham vọng vô địch từ mùa đầu chơi V-League thì PVF-CAND là một tập thể trẻ sẵn sàng thử lửa với các đội đàn anh.