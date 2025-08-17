Đầu đã xuôi cho CLB Công an TP.HCM và nhà đương kim vô địch 17/08/2025 14:49

(PLO)- Khởi đầu mùa giải V-League 2025-2026 đã chứng kiến hai trận cầu giàu cảm xúc, khi CLB Công an TP.HCM và Nam Định cùng giành chiến thắng trước những đối thủ nặng ký, tạo ra bầu không khí đầy hứng khởi cho người hâm mộ cả nước.

Tại sân Thống Nhất, ngày trở lại của CLB Công an TP.HCM như một lễ hội bóng đá thật sự. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 11.000 khán giả đã trở thành nguồn động lực khổng lồ cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi chạm trán đối thủ lớn Hà Nội FC. Ngay từ phút thứ 2, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số sau cú đánh đầu dũng mãnh của tiền đạo Tiến Linh, khiến cầu trường như muốn nổ tung.

Lợi thế sớm giúp CLB Công an TP.HCM thi đấu hưng phấn, rồi đến phút 27, Huy Toàn nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm quyết đoán. Bị dẫn sâu, Hà Nội FC, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. HLV Makoto Teguramori tung vào sân nhiều nhân tố tấn công và điều chỉnh nhịp độ trận đấu. Đến phút 84, nỗ lực ấy được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 của Văn Tùng.

Những phút còn lại, Hà Nội liên tục tạo sóng gió trước khung thành đối thủ, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang cùng hàng phòng ngự áo đỏ đã chơi tập trung để bảo toàn chiến thắng. Kết quả 2-1 là màn ra mắt ấn tượng của CLB Công an TP.HCM với sự trở lại đầy thách thức.

Huy Toàn tỏa sáng trong màu áo mới Công an TP.HCM. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, sân Thiên Trường cũng rực lửa không kém khi Nam Định tiếp đón CLB Hải Phòng. Đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 32 nhờ pha lập công của ngoại binh Luiz Antonio. Bàn thua này khiến nhà đương kim vô địch V-League rơi vào thế khó, nhưng chính áp lực ấy lại thúc đẩy tinh thần chiến đấu của đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt. Sang hiệp hai, thế trận tấn công ào ạt được triển khai, và phút 67, Hoàng Anh ghi bàn gỡ hòa, giải tỏa sức ép cho chủ nhà Nam Định.

Khi thời gian trận đấu gần trôi về cuối, cầu thủ Việt kiều Kevin Pham Ba đã tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 88, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1. Dù màn trình diễn chưa thực sự trơn tru, nhưng Nam Định đã cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch: biết cách vượt khó, biết cách vùng lên khi bị dồn vào thế bí. Sự kết hợp giữa dàn nội binh giàu kinh nghiệm và những ngoại binh chất lượng giúp CLB này tiếp tục là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Công an Hà Nội hòa Viettel 1-1 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: CCT.

Trước đó, trận mở màn V-League 2025-2026 ở sân Hàng Đẫy đã diễn ra nóng bỏng với CLB Công an Hà Nội hòa kịch tính Viettel 1-1. Đáng chú ý những cuộc chạm trán đầu mùa này đã mang lại sự phấn khích đặc biệt cho khán giả. Nổi bật là chiến thắng của hai đội bóng giàu tham vọng, báo hiệu một mùa giải kịch tính và khó lường.

Nếu CLB Công an TP.HCM có thể duy trì một tinh thần chiến đấu như trận ra quân, cùng tài thao lược của HLV Lê Huỳnh Đức, họ hoàn toàn đủ sức chạy đua vô địch. Còn Nam Định, với tư cách đương kim vô địch, chắc chắn là mục tiêu mà mọi đội bóng khác muốn vượt qua. Sự trở lại mạnh mẽ của những đội bóng truyền thống cùng khát khao của các thế lực mới đang tạo nên một cơn sốt bóng đá mới.