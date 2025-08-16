Ngựa tung vó ở tỉnh Lâm Đồng, kỳ vọng tiến ra SEA Games 35 16/08/2025 19:14

(PLO)-20 vận động viên cùng 20 chú ngựa từ 9 câu lạc bộ trên cả nước đã tranh tài kịch tính tại đường đua Cross-Country ở tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 16-8, tại Trường đua ngựa – đua chó Thiên Mã Madagui, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025.

Giải đua ngựa ở tỉnh Lâm Đồng đang thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Giải quy tụ 20 vận động viên và 20 chú ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước, như: CLB ngựa Hà Nội, Happy Ranch, Red Lion, Germ Garden, Trường Lĩnh, Lang Biang, Hồng Lam – Madagui, Tín Max Horse Club và PTS Việt Trì. Các đội lần lượt tranh tài trên đường chạy vượt địa hình Cross-Country, tổng chiều dài 1.800m.

Điểm đặc biệt của giải là người cưỡi không sử dụng yên, không bàn đạp chân, chỉ có dây cương thừng bện. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa lao vút, còn vận động viên phải điều khiển bằng kỹ năng, bản lĩnh và sự ăn ý cùng ngựa.

Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Đua ngựa Thiên Mã – Madagui tổ chức, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng.

Các vận động viên khắp cả nước về Lâm Đồng tranh tài. Ảnh: VÕ TÙNG

Sự kiện mở cửa tự do cho người dân và du khách theo dõi trực tiếp, vừa tạo sân chơi mới, vừa góp phần hình thành mô hình thể thao – giải trí độc đáo tại Madagui, hướng đến thu hút khách du lịch và đóng góp cho thể thao phong trào.

Ban tổ chức cho biết, giải còn đặt mục tiêu chuẩn bị nguồn lực vận động viên và hậu cần, hướng đến tham gia bộ môn cưỡi ngựa thể thao tại SEA Games 35.