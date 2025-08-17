Messi lập siêu phẩm cùng một kiến tạo 17/08/2025 12:07

(PLO)- Siêu sao Lionel Messi lập siêu phẩm và tạo ra đường kiến tạo xuất sắc trong lần trở lại sau chấn thương.

Messi lập siêu phẩm và đường kiến tạo cho Suarez lập công. Ảnh: IM

Cùng với việc Messi lập siêu phẩm, chân sút người Argentina còn kiến tạo ngoạn mục để Luis Suarez lập công, giúp Inter Miami giành chiến thắng 3-1 trước LA Galaxy trên sân nhà Chase Stadium.

Sau hai tuần vắng mặt vì chấn thương cơ ở chân phải, Messi vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai. Khi trận đấu đang hòa 1-1 và chỉ còn 10 phút cuối, siêu sao người Argentina đã lên tiếng để giữ hy vọng cạnh tranh Supporters’ Shield cho Miami.

Phút 84, Messi lập siêu phẩm khi khống chế bóng bên phần sân đối phương, đi bóng qua một hậu vệ và tung cú sút chân trái từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp khung thành, nâng tỉ số lên 2-1.

Chỉ 5 phút sau, Messi tiếp tục tỏa sáng trong vai trò kiến tạo. Anh đón đường chuyền từ Rodrigo De Paul rồi giật gót tinh tế để Suarez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Dù liên tục ôm chân, Messi vẫn là người tạo ra bước ngoặt. HLV Javier Mascherano cho biết: “Cậu ấy là một cầu thủ phi thường. Tôi thấy rõ Messi chưa đạt 100% thể trạng, nhưng càng về cuối trận cậu ấy càng chơi thoải mái hơn. Quan trọng là Messi đã kết thúc trận đấu, và chúng tôi sẽ xem tình trạng của cậu ấy ngày mai”.

Với màn trình diễn này, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên có 30 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại MLS mùa này (19 bàn, 11 kiến tạo), vượt qua con số 38 lần ở mùa trước. Anh cũng dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng với 19 bàn thắng.

Tính đến thời điểm này, Messi đã ghi bàn trong cả bốn trận gần nhất cho Inter Miami dù được tung vào sân từ ghế dự bị.

Ở trận đấu này, Joseph Paintsil gỡ hòa 1-1 cho LA Galaxy ở phút 59, trong khi trước đó Jordi Alba mở tỷ số ở phút 43 sau đường chuyền của Sergio Busquets. Cả ba bàn thắng của Miami đều đến từ bộ ba cũ của Barcelona: Messi, Suarez và Alba.

Tuần trước, khi thiếu Messi vì chấn thương ở trận Leagues Cup gặp Necaxa, Miami thua đậm Orlando City 1-4. Vì thế, chiến thắng trước Galaxy được HLV Mascherano đánh giá là cực kỳ quan trọng.

“Chiến thắng này thật sự sống còn. Nếu chúng tôi muốn cạnh tranh đến cuối mùa và đạt những mục tiêu lớn, từng chi tiết nhỏ sẽ càng trở nên quyết định”, HLV Mascherano nhấn mạnh.