Bán kết 1 AFF Cup nữ - MSIG Serenity Cup 2025: Đánh bại Thái Lan, Myanmar chờ Việt Nam hoặc Úc ở chung kết 16/08/2025 18:23

(PLO)-Myanmar đánh bại Thái Lan theo cách rất thuyết phục ở trận bán kết 1 giải bóng đá nữ Đông Nam Á vừa kết thúc tại sân Lạch Tray.

Tuyển nữ Myanmar tiếp tục thể hiện ấn tượng khi đánh bại Thái Lan 2-1 để vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á và chờ đội thắng của cặp bán kết 2 Việt Nam - Úc (20 giờ ngày 16-8).

Myanmar đã thể hiện một bộ mặt, một lối chơi rất ấn tượng. Ngôi sao đội trưởng của Myanmar Win Theingi Tun tiếp tục tỏa sáng. Nếu ngay những phút đầu trận xà ngang không là nhân tố cứu thua cho Thái Lan thì đội trưởng Myanmar đã hoàn tất cú hat trick chứ không phải cú đúp. Giữa lúc Myanmar thăng hoa ngay sau tiếng còi khai cuộc và vây ráp khung thành Thái Lan, trong đó có pha dứt điểm dội xà của Win Theingi Tun thì họ lại bị đối phương chọc thủng lưới.

Đội trưởng Win Theingi Tun của Myanmar góp cú đúp đánh bại Thái Lan 2-1 ở bán kết 1. Ảnh: CTP

Đó là tình huống chuyền bóng vào trước vùng cấm của cầu môn Myanmar, nhưng đó không phải không phải là cú chuyền thông minh, bóng nảy sệt nhưng cả hai trung vệ của Myanmar đều phá bóng hỏng một cách rất khó hiểu. Trong đó lần phá hỏng thứ hai của trung vệ Phyu Phwe bóng lại chạm chân của Kwaenkasikarn để văng vào sát cột khiến thủ môn Myo Mya Mya không thể xoay người kịp để cứu lỗi cho đồng đội.

Lỗi trên xảy ra phút thứ 7 khiến Myanmar bị Thái Lan dẫn bàn. Tuy nhiên sáu phút sau, tức phút 13 thì chính đội trưởng Win Theingi Tun lại “chuộc” lỗi cho đồng đội bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho nữ Myanmar. Đó cũng là tỉ số tạm thời ở hiệp 1.

Sang hiệp hai về mặt đấu pháp, hai HLV người Nhật của hai đội Thái Lan Futoshi và Yuki Tetsuro của Myanmar vẫn không thay đổi nhân sự nào.

Myanmar thể hiện một tập thể liền lạc hơn, thậm chí khỏe hơn. Cánh chim đầu đàn của Myanmar vẫn là người đội trưởng Win Theingi Tun, cô thi đấu rất ấn tượng và cực khỏe.

Phút 72, trung vệ Klinklai của Thái Lan để bóng chạm tay khi “phình to” tay để ngăn cản cú sút của May Htet Lu, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Cũng cần nói thêm từ bán kết giải này có VAR (đặt tại Singapore).

Trên chấm 11m, đội trưởng Win Theingi Tun sút bóng đánh lừa được thủ môn Homyamyen để ăn bàn giúp Myanmar vượt lên dẫn 2-1. Mọi nỗ lực tìm bàn san bằng của Thái Lan bất thành.

Đánh bại Thái Lan, chiến thắng thuộc về Myanmar là điều hợp lý, về mặt chất lượng đội hình và chất lượng cầu thủ lẫn những ngôi sao cá nhân thì Myanmar tốt hơn rất nhiều, trong khi tuyển Thái Lan đang trẻ hóa chơi rất nhạt.

Đến với giải này, tuyển Thái Lan chỉ thắng được hai “kèo dưới” Indonesia và Campuchia.

Myanmar đánh bại Thái Lan 2-1 rất xứng đáng và họ đang chờ đối thủ ở chung kết là đội thắng của bán kết 2 giữa chủ nhà Việt Nam và Úc.