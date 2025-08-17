Chủ nhà Việt Nam vượt qua nỗi buồn và tái ngộ Thái Lan 17/08/2025 11:10

(PLO)- Dù thi đấu quả cảm và được tiếp thêm sức mạnh từ hàng ngàn cổ động viên Hải Phòng, các cô gái chủ nhà Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng hàng đầu châu lục, đành chấp nhận thất bại 1-2 ở bán kết giải Đông Nam Á để tái ngộ tuyển nữ Thái Lan tranh hạng 3.

Sân vận động Lạch Tray ngập tràn các cổ động viên cuồng nhiệt khi đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết Đông Nam Á 2025 với đối thủ rất mạnh là tuyển nữ U-23 Úc. Tuy nhiên, cú ngã ngựa 1-2 đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung lỡ hẹn với trận chung kết, nhưng cơ hội giành huy chương đồng vẫn còn rộng mở khi chủ nhà Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển nữ Thái Lan trong trận tranh hạng ba.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U-23 Úc cho thấy vì sao họ được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Lối chơi tốc độ, pressing liên tục và những pha phối hợp bài bản đã khiến hàng thủ đội chủ nhà Việt Nam phải căng mình chống đỡ. Đội khách tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và sớm có bàn mở tỉ số sau một pha không chiến lạnh lùng ở phút thứ 6. Chỉ 10 phút sau đó, lưới của chủ nhà Việt Nam tiếp tục rung lên.

Sang hiệp hai, các học trò HLV Mai Đức Chung dâng cao tìm bàn gỡ với những màn uy hiếp cầu môn đối phương. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Bích Thùy ở phút 88 ghi bàn rút ngắn 1-2. Tinh thần quả cảm của các cô gái chủ nhà Việt Nam rất đáng khen, nhưng thất bại này cũng để lại nhiều tiếc nuối. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm tự hào về các học trò.

Tuyển nữ U-23 Úc hai lần đánh bại hàng thủ tuyển nữ Việt Nam để ghi bàn thắng. Ảnh: CCT.

Ông Chung gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ: “Toàn đội cảm ơn các cổ động viên đã đến sân Lạch Tray rất đông. Chúng tôi sẽ phải thể hiện bằng những nỗ lực nhiều hơn nữa, tập luyện tốt hơn nữa, thi đấu tốt hơn nữa, trước mắt là trận tranh hạng ba với tuyển nữ Thái Lan để đáp lại mong mỏi của khán giả cả nước lẫn tại Hải Phòng. Xin cảm ơn!”.

Ở phía bên kia, HLV Joe Palatsides của tuyển nữ U-23 Úc đánh giá cao tinh thần chiến đấu của đội chủ nhà Việt Nam. Ông cho rằng hiệp một, các học trò của ông đã kiểm soát thế trận tốt và tạo được nhiều cơ hội mà không thể ghi nhiều bàn thắng hơn, do hàng thủ Việt Nam cùng bầu không khí cổ vũ sôi động tại sân Lạch Tray đã tạo nên rất nhiều khó khăn.

Ông thừa nhận trong giờ nghỉ đã phải nhắc nhở cầu thủ Úc cần chơi tích cực và quyết liệt hơn vì chủ nhà Việt Nam chắc chắn sẽ vùng lên. HLV Joe Palatsides khiêm tốn thừa nhận U-23 Úc may mắn giữ vững kết quả 2-1 trước sức tấn công dữ dội của học trò ông Chung.

Các cô gái Myanmar thể hiện sức mạnh khi vượt qua nhiều ứng viên nặng ký. Ảnh: CCT.

Thất bại ở bán kết giải nữ Đông Nam Á, đội chủ nhà Việt Nam chỉ còn hướng đến mục tiêu giành huy chương đồng. Trận tranh hạng ba gặp Thái Lan vào ngày 19-8 là thời cơ cho các học trò HLV Mai Đức Chung vượt qua nỗi buồn tại bán kết để tiếp tục thể hiện như ở vòng bảng từng thắng 1-0. Trong quá khứ, các cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn diễn ra căng thẳng và hấp dẫn, bởi sự cân bằng về trình độ cũng như tinh thần quyết chiến của cả hai bên.

Trong khi đó, trận chung kết Đông Nam Á 2025 là cuộc so tài giữa Myanmar (thắng Thái Lan 2-1 ở bán kết) và U-23 Úc. Ở cuộc chạm trán tại vòng bảng, tuyển nữ Myanmar đã từng đánh bại Úc 2-1.