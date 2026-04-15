Từ khóa AI, việc làm linh hoạt và 'khỉ Punch' dẫn đầu xu hướng tìm kiếm 15/04/2026 16:48

​(PLO)-Theo dữ liệu của nền tảng Cốc Cốc, trong Quý I-2026, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ với sự nổi lên nhanh chóng của nhiều nền tảng mới.

Ngày 15-4, nền tảng Cốc Cốc chính thức phát hành Báo cáo xu hướng tìm kiếm Quý I-2026.

​Kết quả ghi nhận lượng tìm kiếm trải rộng trên nhiều nhóm chủ đề khác nhau. Các nội dung tiêu biểu gồm sự kiện chính trị xã hội trọng điểm, thay đổi chính sách, biến động kinh tế tài chính cùng làn sóng công nghệ AI và nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng.

​Đáng chú ý, nhóm từ khóa công nghệ tiếp tục khẳng định vai trò là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu.

​Dữ liệu ghi nhận khoảng 60% tổng lưu lượng tìm kiếm tập trung vào bảy lĩnh vực trọng yếu gồm công nghệ, giải trí, tài chính, thể thao, phương tiện, du lịch và việc làm.

​Thống kê này cho thấy sự ổn định về thứ hạng tìm kiếm so với giai đoạn cuối năm 2025.

​“Cách tra cứu điểm bầu cử” tăng tới 2.996%

​Dữ liệu cho biết thông tin Nhà nước hỗ trợ 400.000 đồng cho các đối tượng thụ hưởng dịp Tết Nguyên đán đã khiến từ khóa “nhà nước thưởng Tết 400k” tăng 1.019%.

​Trong tháng 1, nhất là từ ngày 19-1 đến 23-1, thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, các tìm kiếm liên quan ghi nhận mức tăng rõ rệt.

​Cụ thể như “bầu cử quốc hội” tăng 209% và “đại hội Đảng 14” tăng 66%. Các từ khóa mang tính hướng dẫn như “cách tra cứu điểm bầu cử” tăng tới 2.996%.

​Cùng thời điểm, các chính sách mới được ban hành và đồng loạt triển khai trong đầu năm 2026 thu hút sự quan tâm đáng kể từ người dùng.

​Nổi bật là Thông tư 152/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán dành cho hộ và cá nhân kinh doanh.

​Vì vậy, từ khóa “thông tư 152” tăng 1.609%, “sổ sách theo thông tư 152”, “kế toán hộ kinh doanh excel theo thông tư 152” cũng tăng đáng kể.

​Song song đó, các từ khóa “mức giảm trừ gia cảnh 2026” và “thuế thu nhập cá nhân 2026” lượng tìm kiếm tăng mạnh lần lượt 439% và 569%.

​Đầu năm 2026, giá nhiên liệu trong nước liên tục được điều chỉnh theo biến động giá thế giới. Dữ liệu tìm kiếm liên quan đến “giá xăng” và “giá dầu” lần lượt tăng 586% và 523%, trong khi từ khóa về “quỹ bình ổn giá” tăng 803%.

​Các tìm kiếm liên quan đến giá cả, đặc biệt ở nhóm từ khóa cập nhật theo ngày, ghi nhận mức tăng mạnh.

​Cụ thể, từ khóa “giá xăng hôm nay” tăng 1.901%, “giá đô la mỹ hôm nay” tăng 232% và “giá won hôm nay” tăng 56%.

Lượng tìm kiếm từ khóa "cách tra cứu điểm bầu cử" tăng gần 3.000%

Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mới tăng trưởng mạnh mẽ

Một điểm nhấn nổi bật trong chủ đề Tài chính Quý I là nội dung liên quan đến phong thủy vẫn duy trì sự hiện diện trong hành vi tìm kiếm. Từ khóa “xem phong thủy số tài khoản ngân hàng” tăng 33%.

Đáng chú ý, nhu cầu tìm kiếm việc làm tiếp tục duy trì ở mức cao trên các nền tảng tuyển dụng nội địa và quốc tế, trong đó từ khóa Indeed tăng 78%.

Xu hướng việc làm linh hoạt ngày càng rõ nét khi người dùng tìm kiếm nhiều hơn các cơ hội không ràng buộc về thời gian và địa điểm.

Các từ khóa như “freelancer”, “upwork” ghi nhận mức tăng cao. Riêng từ khóa “translator” tăng tới 435%, phản ánh sự dịch chuyển sang các mô hình việc làm phi truyền thống trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Trong Quý I-2026, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ với sự nổi lên nhanh chóng của nhiều nền tảng mới, đặc biệt trong nhóm AI hội thoại.

Một số công cụ như “AI hay” “OpenClaw” và “grok” vươn lên với lượng tìm kiếm ấn tượng lần lượt đạt 130%, 103% và 37%.

Diễn biến này cho thấy hành vi của người dùng có xu hướng chuyển dịch rõ nét từ khám phá công nghệ sang ứng dụng thực tiễn ở quy mô rộng hơn.