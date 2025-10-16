Từ trăn trở, mở ra công trình vận hành thông minh 16/10/2025 18:37

(PLO)- Từ những trăn trở và khát vọng làm tốt hơn mỗi ngày, một kỹ sư trẻ đã trở thành người tiên phong trong phong trào cải tiến kỹ thuật của EVNGENCO1.

Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, trong bối cảnh đó, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và toàn thể cán bộ, nhân viên cũng không nằm ngoài xu thế ấy.

Câu chuyện của kỹ sư Phạm Duy Phước (Công ty Thủy điện Đồng Nai) nổi bật lên như một minh chứng sống động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo.

Biến trăn trở thành sản phẩm chứng minh

Gắn bó với Thủy điện Đồng Nai từ những ngày đầu sự nghiệp, anh Phạm Duy Phước bước vào công việc thuần kỹ thuật là giám sát hệ thống điều khiển DCS, theo dõi thông số vận hành và xử lý sự cố. Nhưng, trong anh luôn có một câu hỏi: Làm thế nào để mọi thứ hiệu quả hơn, thông minh hơn và an toàn hơn?

“Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc làm đúng quy trình. Tôi muốn tạo ra điều gì để hệ thống vận hành tốt hơn, vất vả hơn”, anh chia sẻ.

Anh Phước sớm nhận ra một bài toán tưởng chừng nhỏ nhưng đầy thách thức, đó là làm thế nào để truyền dữ liệu từ hệ thống điều khiển DCS ra máy tính bên ngoài mà vẫn đảm bảo an toàn thông tin tuyệt đối.

Sản phẩm "Make by EVN" do anh Phạm Duy Phước và nhóm kỹ sư Thủy điện Đồng Nai phát triển.

Từ trăn trở đó, anh đã phát triển giải pháp “Bộ cách ly quang thông tin một chiều”, sáng kiến mang tính đột phá, giúp hệ thống vận hành linh hoạt mà vẫn bảo đảm an toàn dữ liệu. Giải pháp này cũng đã được EVN công nhận và vinh danh với danh hiệu “Make by EVN” năm 2024.

Con đường tiến tới vận hành thông minh

Không dừng lại ở một sáng kiến đơn lẻ, anh Phước và đồng nghiệp tại Thủy điện Đồng Nai tiếp tục dấn thân vào những dự án mang tầm chiến lược hơn. Năm 2025, anh đảm nhận vai trò chủ trì đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu phương pháp xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn dữ liệu lớn tại nhà máy thủy điện – ứng dụng phân tích, chẩn đoán dữ liệu quan trắc hồ chứa.”

Trong bối cảnh dữ liệu từ hệ thống, cảm biến và quan trắc đập lớn nhưng phân tán, đề tài của anh hướng tới việc xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, bảo mật, hỗ trợ công tác vận hành, cảnh báo sớm rủi ro và ra quyết định chính xác hơn.

“Dữ liệu là tài sản sống. Khi biết cách khai thác, nó sẽ trở thành bộ não thứ hai hỗ trợ con người”, anh nói.

Anh Phạm Duy Phước tiên phong cho hành trình lan tỏa phong trào đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ.

Với hướng đi đó, sáng kiến của anh Phước đã mở ra con đường tiến tới vận hành thông minh - một bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số của EVNGENCO1.

Trước đó, anh cùng nhóm kỹ sư đã từng xây dựng hệ thống AI nhận dạng và cảnh báo xâm nhập, phát triển cơ sở dữ liệu và quản lý vận hành, nghiên cứu hệ thống đo mưa bằng sóng radio thay thế công nghệ 2G cũ.

Có những đêm anh cùng đồng nghiệp thức trắng trong phòng thí nghiệm, kiểm tra từng tín hiệu, ghi lại từng sai số để cải tiến. “Đôi khi phải đánh đổi vài buổi tối sum họp gia đình, nhưng đổi lại là niềm vui khi thấy thiết bị mình chế tạo hoạt động ổn định, cảm giác đó không gì thay thế được”, anh nói.

Từ một kỹ sư trực tiếp xử lý sự cố kỹ thuật, Phạm Duy Phước đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành điện.

Anh không chỉ đóng góp bằng các giải pháp kỹ thuật cụ thể, mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo đến đồng nghiệp: Đổi mới không phải là việc của ai khác, mà là hành động mà mỗi người có thể bắt đầu từ chính vị trí của mình.

Hành trình của những con người như anh Phước chính là điểm mở cho phong trào đổi mới sáng tạo lan tỏa rộng hơn. Từ phòng điều khiển đến nhà xưởng, từ kỹ thuật đến quản trị, từ sáng kiến cá nhân đến giá trị chung của Tổng công ty.