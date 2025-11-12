Từ vụ hoa hậu Thùy Tiên: Hiểu về tình tiết giảm nhẹ 'có thành tích xuất sắc' 12/11/2025 11:03

(PLO)- Việc Thùy Tiên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngày 19-11 tới, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án lừa dối khách hàng liên quan hoa hậu Thùy Tiên ra xét xử.

Theo cáo trạng, hoa hậu Thùy Tiên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có tình tiết "Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác" quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể năm 2022, Thùy Tiên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Vậy luật quy định thế nào về tình tiết giảm nhẹ nêu trên?

Hoa hậu Thùy Tiên (trái) tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Ngày 30-9, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ban hành Nghị quyết 04/2025 về hướng dẫn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 và Điều 52 BLHS. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2025.

Theo đó, tại khoản 20 Điều 2 Nghị quyết 04/2025 hướng dẫn cụ thể về tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác” quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 của BLHS, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc được công nhận là chiến sỹ thi đua theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng;

- Người được tặng Kỷ niệm chương do có sự đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng;

- Hình thức khen thưởng khác đối với người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.

Ví dụ: Người phạm tội được tặng thưởng huân chương lao động, danh hiệu Anh hùng lao động, nghệ sĩ nhân dân hoặc danh hiệu chiến sĩ thi đua... Trường hợp này, người phạm tội được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS.

Trước đó, Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cũng hướng dẫn "Người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sỹ thi đua.....".

Căn cứ theo các hướng dẫn đã nêu, việc Thùy Tiên từng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021” được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS.