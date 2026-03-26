Tuổi trẻ mang ống kính ra biển đảo kể chuyện 'Sức trẻ biển đảo Tổ quốc' 26/03/2026 14:25

(PLO)- Triển lãm “Sức trẻ biển đảo Tổ quốc” giới thiệu 114 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp biển đảo và tinh thần kiên cường của quân, dân nơi quần đảo, nhà giàn.

Ngày 26-3, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Sức trẻ biển đảo Tổ quốc”.

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026).

Triển lãm giới thiệu 114 tác phẩm của bốn tác giả Lê Nguyễn, Lê Khái Nhân, Nguyễn Đình Quang và Nguyễn Thanh Phong, kết quả từ chuyến công tác sáng tác tại các vùng biển đảo của Tổ quốc do Hội tổ chức từ tháng 1 đến tháng 2-2026, với sự đồng ý của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng Hải quân.

Các đại biểu trò chuyện tại buổi triển lãm. Ảnh: HẢI NHI

Trong hành trình này, các nghệ sĩ đã ghi lại những khoảnh khắc tại nhiều đảo và nhà giàn quan trọng như quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, cùng các địa danh Lý Sơn, Cồn Cỏ, Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc, đúng vào dịp Tết cổ truyền.

Các tác phẩm không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên của biển đảo, mà còn ghi lại hình ảnh kiên cường, bền bỉ của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Tại đây, ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, cho biết chuyến đi tuy quy mô tinh gọn nhưng đạt hiệu quả cao, khi mỗi tác giả được phân công tác nghiệp tại các khu vực khác nhau. Nhờ vậy, bộ ảnh mang tính bao quát, phản ánh đa dạng đời sống và sinh hoạt trên các vùng biển đảo.

Cũng tại buổi triển lãm, Thượng tá Phạm Văn Giang, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân, cho biết mỗi năm, Quân chủng Hải quân tổ chức nhiều đợt đưa văn nghệ sĩ ra thực tế sáng tác, góp phần đưa hình ảnh người lính biển đến gần hơn với công chúng.

Buổi triễn lãm không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên của biển đảo, mà còn ghi lại hình ảnh kiên cường, bền bỉ của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Ảnh: HẢI NHI

“Những tác phẩm nhiếp ảnh như tại triển lãm lần này phản ánh chân thực đời sống tinh thần, ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, lan tỏa tình yêu biển đảo và củng cố sự gắn kết giữa đất liền với các vùng đảo xa” - Thượng tá Phạm Văn Giang nhấn mạnh.

Được biết, triển lãm “Sức trẻ biển đảo Tổ quốc” sẽ mở cửa đến hết ngày 6-4 tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. Sau đó, bộ ảnh sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các đơn vị hải quân, nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.