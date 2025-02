Tương lai TikTok tại Mỹ sẽ được dàn xếp thế nào?

Một trong những sắc lệnh đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký khi ông vừa nhậm chức là hoãn việc thực thi lệnh cấm TikTok tại Mỹ trong 75 ngày.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ không thực thi “Đạo luật Ứng dụng do Đối thủ Nước ngoài Kiểm soát” - đạo luật do quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký vào năm ngoái. Đạo luật này yêu cầu rằng bắt đầu từ ngày 19-1, TikTok phải bị cấm tại Mỹ trừ khi được bán cho người mua từ Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ.

Từ sau khi ký sắc lệnh gia hạn thời gian sống sót của TikTok tại Mỹ, Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều đề xuất khác nhau về tương lai TikTok, đặt ra nhiều kịch bản về cách ứng dụng đến từ Trung Quốc có thể tồn tại ở Mỹ trong thời gian tới.

Thời gian qua, ông Trump đã đưa ra một loạt các gợi ý, đôi khi trái ngược nhau về tương lai của Tiktok tại Mỹ, theo đài CNBC.

Ngày 19-1, một ngày trước khi nhậm chức, ông Trump đưa ra cam kết sẽ cứu TikTok nhưng nói rằng ông muốn nền tảng này phải có ít nhất một nửa thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Mỹ. “Tôi muốn Mỹ nắm giữ 50% cổ phần trong một liên doanh. Bằng cách này, chúng ta có thể cứu TikTok, đảm bảo nó được quản lý tốt và tiếp tục hoạt động” - ông viết trên Truth Social.

Ông Trump tin rằng sẽ có rất nhiều người muốn sở hữu TikTok và sẽ mở ra “một cuộc chiến đấu giá”. “Chúng ta sẽ thấy rất nhiều người đấu thầu. Mỹ sẽ thực hiện cái mà chúng tôi gọi là liên doanh” - ông Trump nói thêm.

Sang ngày 21-1, ông Trump nói rằng ông có thể để tỉ phú công nghệ Elon Musk - chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội X và là một cố vấn thân cận của ông - mua lại TikTok tại Mỹ. “Tôi sẽ đồng ý nếu ông ấy muốn mua nó” - ông Trump nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ cũng nêu tên tập đoàn công nghệ Microsoft như một người mua tiềm năng cho TikTok tại Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo giấy phép của chính phủ Mỹ cho TikTok, nói rằng nếu không có giấy phép này, TikTok về cơ bản là “vô giá trị” tại Mỹ.

Ngày 26-1, Tổng thống Trump nói rằng ông đang đàm phán với nhiều người về việc mua TikTok và có thể sẽ đưa ra quyết định về tương lai của ứng dụng này trong 30 ngày tới. “Tôi đã nói chuyện với nhiều người về TikTok và họ rất quan tâm đến TikTok” - ông Trump nói.

Truyền thông Mỹ khi đó dẫn một số nguồn tin rằng chính quyền ông Trump đang thực hiện một kế hoạch để cứu TikTok, bao gồm việc chỉ định công ty phần mềm Oracle và một nhóm các nhà đầu tư bên ngoài để kiểm soát hiệu quả các hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Theo nguồn tin, ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - sẽ giữ lại cổ phần trong công ty, nhưng việc thu thập dữ liệu và cập nhật phần mềm sẽ được Oracle - công ty đã cung cấp nền tảng cho cơ sở hạ tầng web của TikTok tại Mỹ - đảm nhận.

Trong động thái mới nhất, ngày 3-2, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh yêu cầu thành lập một quỹ đầu tư quốc gia trong vòng một năm tới và gợi ý rằng quỹ này có thể mua lại một phần TikTok tại Mỹ.

“Có thể chúng tôi sẽ đưa TikTok vào quỹ đầu tư quốc gia, hoặc bất cứ hình thức nào liên quan quỹ này. Hoặc chúng tôi có thể hợp tác với những người rất giàu có. Có nhiều lựa chọn, nhưng TikTok có thể là một ví dụ cho quỹ này” - Tổng thống Trump nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng quỹ đầu tư quốc gia là kế hoạch “thú vị” và quỹ này sẽ được thành lập trong vòng 12 tháng tới. Ông Bessent nói thêm rằng lưu ý rằng quỹ này sẽ hướng đến mục tiêu kiếm tiền từ tài sản trong bảng cân đối kế toán của Mỹ và “sử dụng tài sản đó vào mục đích kinh doanh”.

The New York Times dẫn nhận định từ các chuyên gia rằng TikTok hiện nay không còn hấp dẫn với người mua như hồi năm 2020. Nguyên nhân là do các công ty công nghệ đang tập trung cho cuộc đua trí tuệ nhân tạo.