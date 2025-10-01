Tuyến đường hơn 5.000 tỉ đồng khánh thành chưa lâu đã xuất hiện nhiều ổ voi 01/10/2025 14:39

(PLO)- Mới gần 1 năm sau khi khánh thành, đường tạo lực Bắc Tân Uyên–Phú Giáo–Bàu Bàng đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên–Phú Giáo–Bàu Bàng (TP.HCM) được khánh thành và thông xe vào tháng 9-2024. Tuyến đường dài 48 km với 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng.

Mặc dù phương tiện lưu thông không đông nhưng tuyến đường này đã xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Tuyến đường này được ví như một con đường cao tốc của tỉnh Bình Dương cũ vì được xây dựng khá rộng, kết nối các địa phương.

Mặc dù, lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây không đông nhưng chỉ sau 1 năm đưa vào sử dụng, nhiều điểm trên tuyến đường này đã bắt đầu hư hỏng, xuất hiện ổ gà, ổ voi.

Theo ghi nhận, đoạn từ nút giao đường ĐT.741 đi xã Bàu Bàng thuộc xã Phước Thành (TP.HCM) ổ gà, ổ voi xuất hiện khá nhiều. Ngoài ra, tại đoạn gần cầu Sông Bé cũng có tình trạng tương tự.

Một số người dân cho biết đã có vài vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các khu vực có ổ gà, ổ voi xuất hiện.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã nắm được tình hình hư hỏng của tuyến đường này. Đơn vị đã đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng khảo sát, khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Một số hình ảnh ổ gà, ổ voi trên tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên–Phú Giáo –Bàu Bàng: