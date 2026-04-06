Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo giá ảo trong khuyến mãi online 06/04/2026 17:00

​(PLO)- Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, giá ảo trong khuyến mãi trực tuyến không chỉ ảnh hưởng đến từng quyết định mua sắm mà còn tác động rộng hơn đối với hành vi tiêu dùng và sự vận hành của thị trường.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), thương mại điện tử hiện đang phát triển rất mạnh mẽ.

​Trên môi trường này, giá hàng hóa được trình bày dưới dạng một tổ hợp thông tin đa tầng. Các thành phần bao gồm giá gốc, giá sau khi giảm, tỉ lệ % khuyến mãi, mã ưu đãi và điều kiện áp dụng. Thậm chí, doanh nghiệp còn lồng ghép các yếu tố thời điểm như flash sale, giờ vàng hoặc số lượng có hạn.

​Cách thức trình bày này có thể làm nổi bật lợi ích cảm nhận trong khi làm mờ chi phí thực tế, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, đồng thời tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

​Vì vậy, việc nhận diện các dạng "ảo giá" trong khuyến mãi trực tuyến có ý nghĩa quan trọng với người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

​Trên thực tế, giá ảo thường xuất hiện dưới một số hình thức điển hình. Ví dụ, một sản phẩm niêm yết giá gốc 1.000.000 đồng và giảm còn 500.000 đồng. Tuy nhiên, nếu sản phẩm này vốn được bán quanh mức 550.000 đồng trong thời gian dài thì tỉ lệ giảm giá 50% là không thực chất.

​Việc nhấn mạnh tỉ lệ giảm giá khi mức giá so sánh không thực tế dẫn đến nhận thức sai về ưu đãi. Người tiêu dùng dễ rơi vào bẫy giảm giá sâu nhưng thực chất giá trị tiết kiệm không đáng kể.

​Bên cạnh đó, trong nhiều chương trình khuyến mãi, mức giá hấp dẫn chỉ đạt được khi người tiêu dùng đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau. Đó có thể là việc sử dụng mã giảm giá, thanh toán qua phương thức cụ thể hoặc đạt ngưỡng đơn hàng tối thiểu. Khi các điều kiện này không rõ ràng, giá hiển thị không còn là mức giá mà đa số người tiêu dùng có thể mua được.

Người tiêu dùng dễ bị thu hút thông điệp giảm 50%. Ảnh minh họa Ai

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, từ các dạng biểu hiện của giá ảo, vấn đề chủ yếu nằm ở cách thức trình bày thông tin của doanh nghiệp. Cùng một mức giá nhưng cách thể hiện khác nhau sẽ dẫn đến đánh giá khác nhau về mức độ có lợi. Việc bảo vệ người tiêu dùng cần kết hợp giữa nâng cao năng lực nhận diện và tăng cường trách nhiệm minh bạch của doanh nghiệp.

​Người tiêu dùng cần chủ động đánh giá, xác định tổng chi phí thực tế phải thanh toán, bao gồm cả phí vận chuyển, phụ phí và các điều kiện kèm theo thay vì chỉ dựa vào giá hiển thị ban đầu. Việc so sánh giá giữa các nền tảng khác nhau cũng giúp hình thành điểm tham chiếu mang tính thực tế, hạn chế phụ thuộc vào “giá gốc” do doanh nghiệp cung cấp.

​Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ, không gây nhầm lẫn. Thay vì hiển thị giá giảm kèm điều kiện ẩn, doanh nghiệp cần cung cấp đồng thời mức giá phổ biến và mức giá tối ưu khi đáp ứng đủ điều kiện.