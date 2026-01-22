Phạt Zalo và TikTok hơn 1,6 tỉ đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng 22/01/2026 16:31

(PLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG với số tiền xử phạt là 810 triệu đồng và Tiktok 810 triệu đồng.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo). Tổng số tiền xử phạt là 810 triệu đồng do vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, doanh nghiệp này không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp. Công ty cũng không có cơ chế để người dùng bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin nhất định.

Ngoài ra, VNG không cung cấp cơ chế cho phép người tiêu dùng lựa chọn việc sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

Các điều kiện giao dịch chung của đơn vị này còn chứa đựng những điều khoản không được phép và không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xác định Công ty không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh của khách hàng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

Các chính sách áp dụng cho nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương cũng không được công khai theo quy định.

Ngoài ra, Công ty không công khai các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt vi phạm với Zalo và Tiktok. Ảnh minh họa

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngay sau khi nhận quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG đã thể hiện tinh thần cầu thị và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành việc khắc phục một số tồn tại và đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn lại.

Tương tự, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd. Doanh nghiệp này có địa chỉ trụ sở tại số 1 Raffles Quay, #26-10, Singapore.

Tổng số tiền xử phạt đối với TikTok là 880 triệu đồng. Các hành vi vi phạm cụ thể bao gồm việc không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Tiktok quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Đáng chú ý doanh nghiệp đã gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của nhóm này.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Công ty TikTok Pte. Ltd chấm dứt các hành vi vi phạm.

Đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động rà soát, hoàn thiện các chính sách để bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.