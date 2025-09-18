Về vụ máy tán sỏi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói: 'Rất đau!' 18/09/2025 12:33

Liên quan vụ 255 bệnh nhân không được điều trị bằng máy tán sỏi nhưng bị bệnh viện áp giá, tính tiền có sử dụng máy tán sỏi, PLO đã có trao đổi riêng với ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk thông tin về vụ việc. Ảnh: T.T

Theo ông Giáp, chưa lần nào bệnh viện xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, nhân viên nhiều như đợt này.

“Chúng tôi đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc khiển trách 4 cán bộ, phạt hành chính gần 20 nhân viên vì không báo cáo kịp thời vụ việc”, ông Giáp nói.

Vẫn lời ông Giáp, bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác, kỷ luật cảnh cáo ông NNH (trưởng khoa) và khiển trách ông LXV (Phó trưởng khoa) của khoa Ngoại Thận - Tiết niệu do có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng máy tán sỏi laser.

Vẫn lời ông Giáp, hết thời hiệu tạm đình chỉ, bác sĩ H đã xuống làm nhân viên, bác sĩ V đang được theo dõi sát sao khi thực hiện nhiệm vụ.

“Rất đau! Khoa mới thành lập, nhu cầu của bệnh nhân rất cao. Bây giờ nếu kỷ luật hết thì không có người làm”, ông Giáp bật khóc, nghẹn giọng.

Như PLO đã thông tin, tháng 11-2023, máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng.

Vì vậy, có 255 bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu của bệnh viện không được sử dụng máy tán sỏi. Dù vậy, khoa vẫn áp giá, tính tiền dịch vụ cho 255 bệnh nhân.

Sau khi kiểm tra, phát hiện sai phạm, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ việc có hay không việc trục lợi bảo hiểm y tế.