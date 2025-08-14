'Việt Nam lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên Hoa Kỳ vừa công bố' 14/08/2025 16:39

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định báo cáo nhân quyền thường niên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra nhận định không khách quan dựa trên thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế ở Việt Nam.

Tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao chiều 14-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã đưa ra bình luận về báo cáo nhân quyền thường niên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 12-8 trong đó có nội dung về Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì chưa phản ánh được các thành tựu, bước tiến của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người.

Báo cáo tiếp tục đưa ra nhận định không khách quan dựa trên thông tin không chính xác và chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế ở Việt Nam.

Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, động lực quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực nâng cao quyền sống và thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản cụ thể, được thực hiện trong thực tiễn”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Hoa Kỳ những khác biệt còn tồn tại trên tinh thần xây dựng nhằm hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Hoa Kỳ.