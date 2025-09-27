Vietnam Land trở thành Đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise 27/09/2025 14:59

Vinhomes Green Paradise: Đại đô thị sinh thái biển tại Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise là dự án chiến lược của Tập đoàn Vingroup tại xã Cần Giờ, TP.HCM. Với tổng diện tích lên tới 2.870 ha và vốn đầu tư dự kiến khoảng 11 tỷ USD, dự án được định vị trở thành đại đô thị sinh thái biển đẳng cấp quốc tế.

Điểm đặc biệt của Vinhomes Green Paradise là quy hoạch theo mô hình ESG với ba trụ cột Xanh – Thông minh – Sinh thái. Mật độ xây dựng chỉ chiếm 30%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan sinh thái, mang đến không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại.

Vị trí chiến lược – cửa ngõ nghỉ dưỡng ven đô

Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, nơi ba mặt giáp biển Đông và một mặt giáp rừng ngập mặn nguyên sinh đã được UNESCO công nhận. Đây được xem là vùng đất hiếm hoi hội tụ cả giá trị sinh thái và tiềm năng phát triển đô thị.

Từ Vinhomes Green Paradise, cư dân có thể dễ dàng di chuyển về trung tâm Quận 1 chỉ trong 50 đến 55 phút qua trục Nguyễn Hữu Thọ – Lê Văn Lương – Rừng Sác. Dự án cũng chỉ cách TP Vũng Tàu khoảng 12km đường thủy, đồng thời liền kề các điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng như biển 30-4, Đảo Khỉ và rừng Vàm Sát.

Hạ tầng khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ với hàng loạt công trình trọng điểm như cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ. Những dự án này sẽ tạo cú hích lớn cho sự tăng trưởng giá trị bất động sản tại khu vực nói chung và Vinhomes Green Paradise nói riêng.

Tiện ích đẳng cấp – kiến tạo chuẩn sống mới

Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản mà được quy hoạch như siêu quần thể nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí quốc tế.

Hệ thống tiện ích nổi bật bao gồm Paradise Lagoon rộng 443 ha – biển hồ nhân tạo dự kiến lớn nhất thế giới, bãi biển nhân tạo dài hàng km trong nội khu, Landmark Harbour – cảng tàu quốc tế 5 sao đón du thuyền thượng lưu. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống giáo dục Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại, phố đi bộ, công viên nước và quảng trường biển, mang lại trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân.

Vietnam Land – đối tác phân phối uy tín

Việc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản cao cấp.

Ông Trương Văn Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Môi Giới Vietnam Land khẳng định: “Vinhomes Green Paradise không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng phồn vinh mới của TP.HCM trong kỷ nguyên vươn mình ra biển lớn. Với tinh thần tiên phong, Vietnam Land cam kết đồng hành sát cánh cùng Vinhomes và toàn hệ thống đại lý, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao mục tiêu đã đặt ra”.

Vietnam Land với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm cùng mạng lưới khách hàng rộng khắp, cam kết mang đến cho khách hàng thông tin minh bạch, chính xác và dịch vụ tận tâm. Sự hợp tác chiến lược này giúp Vietnam Land khẳng định uy tín thương hiệu, đồng thời đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa chủ đầu tư và nhà đầu tư.

Kết luận

Vietnam Land trở thành Đại lý phân phối dự án Vinhomes Green Paradise không chỉ khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp mà còn mở ra cơ hội đầu tư bền vững cho khách hàng. Đây là bước hợp tác chiến lược, góp phần lan tỏa chuẩn sống xanh – sinh thái – thông minh tại Cần Giờ, TP.HCM và khu vực phía Nam.