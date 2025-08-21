Vĩnh Long cần hơn 66.000 tỉ đồng đầu tư công giai đoạn 2026-2030 21/08/2025 21:08

Chiều 21-8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đề xuất với Trung ương về các công trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch, tiến độ thực hiện đường hành lang ven biển.

Qua nghe báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất việc hợp nhất các công trình, dự án của 3 tỉnh trước đây vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đề nghị bổ sung một số công trình, dự án ưu tiên, quan trọng, mở ra không gian và tạo động lực phát triển cho Vĩnh Long.

Cụ thể như: quốc lộ 53 đoạn Long Hồ – Ba Si; quốc lộ 54 từ huyện Bình Tân cũ đến huyện Cầu Kè cũ; đường tránh TP Trà Vinh cũ; tuyến đường ven biển từ Đại Ngãi qua Trà Vinh – qua Bến Tre – đến cầu Cửa Đại (cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại vốn ngân sách Trung ương); quốc lộ 57 qua tỉnh Vĩnh Long; hồ nước ngọt Láng Thé giai đoạn 2 và một số công trình phòng, chống sạt lở trên địa bàn 3 tỉnh trước đây.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long phát biểu ý kiến đóng góp vào kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Sơ đồ tuyến đường ven biển nối Trà Vinh - Bến Tre cũ

Theo đó, trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Tài chính tổng hợp đề xuất Thủ tướng xem xét bổ sung vốn Trung ương hỗ trợ với tổng số 66.151,98 tỉ đồng.

Trong đó có 18 dự án trọng điểm, cấp bách (trên 13.000 tỉ đồng), 7 dự án trọng điểm có tính liên kết vùng (22.320 tỉ đồng), 2 dự án bảo đảm an ninh nguồn nước (2.780 tỉ đồng) và 9 dự án trọng điểm kết nối, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đã được Đảng và Nhà nước chỉ đạo (27.929 tỉ đồng).

Quốc lộ 54 đoạn qua địa bàn tỉnh Long nhỏ hẹp, xuống cấp và thường xuyên xảy ra tai nạn

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường nhấn mạnh giai đoạn 2026-2030 mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển. Các cấp, ngành cần xác định thứ tự ưu tiên các công trình, dự án có ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng bứt phá và động lực thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng hợp, gửi về các bộ, ngành Trung ương, trong đó làm rõ các dự án có tính lan tỏa, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.