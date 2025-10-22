VKSND Tối cao kêu gọi 1 cựu chủ tịch ngân hàng đầu thú 22/10/2025 19:49

(PLO)- VKSND Tối cao kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT một ngân hàng) đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngày 22-10, VKSND Tối cao thông báo về việc truy tố bị can trong vụ án xảy ra tại chi nhánh của một ngân hàng và các đơn vị có liên quan.

Thông báo của VKSND Tối cao nêu rõ, ngày 21-10, Vụ 3 VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Chi nhánh của một ngân hàng và một số đơn vị có liên quan, về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Để bảo đảm giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND Tối cao (Vụ 3) kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1954, tại Hưng Yên, nguyên Chủ tịch HĐQT một ngân hàng) đến Cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cũng theo VKSND Tối cao, trong trường hợp bị can Nguyễn Thế Bình không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa, và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1-7-2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo.