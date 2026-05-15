Vụ án nữ sinh viên đi chuộc chó cưng nhưng dính vào tội cướp: Bị hại vắng mặt không lý do 15/05/2026 15:55

(PLO)- Anh Phạm Trường Giang, bị hại trong vụ án nữ sinh viên đi chuộc chó cưng bị dính vào tội cướp, đã vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm; người liên quan cũng vắng mặt không có lý do.

Chiều 15-5, TAND Khu vực 5 - TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Minh Thuận (sinh năm 2006), Đặng Minh Tâm (nữ sinh viên, sinh năm 2006) về tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Chú chó Pitbull trong vụ án.

Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa cho biết bị hại là anh Phạm Trường Giang, hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phan Văn V, Phạm Xuân Tr - đều vắng mặt.

Tòa cũng nhận được đơn của 2 luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Minh Thuận, xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa.

Ngoài ra, tòa cũng nhận được đơn xin xét xử vắng mặt và trình bày một số nội dung của người liên quan là anh Phạm Văn V. Theo đó, anh V hiện không còn làm việc ở quán ăn và đã về nhà chữa bệnh. Anh V xin xét xử vắng mặt.

Bị hại Phạm Trường Giang, người liên quan Phạm Xuân Tr vắng mặt không có lý do. Bị cáo Trần Minh Thuận vắng mặt không có lý do.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đặng Minh Tâm và bị cáo Tâm cũng đề nghị hoãn phiên tòa. Bị cáo Tâm nói việc những người liên quan vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến phần trình bày của bị cáo.

Đại diện VKS cũng đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 22-5-2026.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ sáng 22-11-2025, bà Nguyễn Thị Ng là nhân viên quán ăn ở khu đô thị Tây Nam Linh Đàm thấy 1 con chó Pitbull Pháp màu đen chạy vào quán.

Do chủ quán không thích nuôi chó nên bà Ng nói với anh Phan Văn V là người làm cùng quán mang con chó về nuôi. Cùng ngày, anh V đăng bài bán chó trên mạng xã hội Facebook thì anh Phạm Xuân Tr hỏi mua con chó với giá 1 triệu đồng.

Sau đó anh Tr nhờ em trai Phạm Trường Giang đến mua chó. Mua xong, anh Tr vào Facebook thấy bài tìm chó lạc của Đặng Minh Tâm, thấy hình ảnh con chó giống với con chó mà mình đã mua của anh V.

Anh Tr nhắn tin và gửi hình ảnh con chó cho Đặng Minh Tâm. Tâm nhận ra con chó của mình bị lạc.

Anh Tr nói với Tâm có người muốn bán con chó này với giá 6 triệu đồng và cho số điện thoại của Giang để Tâm liên lạc. Tâm gọi điện cho anh Giang để chuộc lại con chó.

Ban đầu, anh Giang hẹn Tâm tại một quán cà phê khu vực Linh Đàm, sau đó anh Giang lại thay đổi địa điểm chuộc lại chó tại khu vực quốc lộ 5 thuộc phường Long Biên và gửi định vị.

Khi Tâm đi cùng Thuận đến khu vực Quốc lộ 5 thì gặp anh Giang đang ngồi trên xe máy chở 1 lồng bên trong có 2 con chó.

Thuận điều khiển xe máy đâm vào đuôi xe máy của anh Giang và nói "Mày có phải là thằng ăn trộm chó của tao không". Anh Giang nói "anh cho em giải thích” nhưng ngay lập tức Thuận dùng mũ bảo hiểm loại thời trang bằng nhựa, bên trong chất liệu bằng xốp đập 3 phát vào đầu và 3 phát vào người của anh Giang.

Lúc này, cửa lồng chó bị bung ra, Tâm gọi tên “Sấm” (tên thường gọi con chó) thì con chó chạy ra. Thuận bảo Tâm kiểm tra xem có phải con chó của Tâm không thì Tâm xác định đúng con chó của Tâm bị lạc.

Sau đó,Thuận lên xe máy chở Tâm cùng con chó về nhà Tâm. Sau khi bị mất chó, Tâm không trình báo Cơ quan Công an, đến ngày 24-11-2025, Tâm đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo về việc bị lạc con chó trên.