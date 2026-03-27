Vụ đề thi Ngữ văn bị chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả ở Đắk Lắk: Sẽ đề nghị công an vào cuộc 27/03/2026 17:07

(PLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk sẽ đề nghị công an vào cuộc, làm rõ việc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS môn Ngữ văn bị chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả và đăng tải lên Facebook gây dư luận xấu.

Ngày 27-3, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị sẽ đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc làm rõ việc đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 môn Ngữ văn bị chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả và đăng tải lên Facebook gây dư luận xấu.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn bị chỉnh sửa, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Theo lãnh đạo này, sau khi giáo viên hoàn tất công tác chấm bài trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026, lực lượng chức năng sẽ vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Như PLO đã thông tin, ngày 25-3, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin về đề thi Ngữ văn, kỳ thi học sinh giỏi tỉnh cấp THCS tại Đắk Lắk ngày 24-3, với hàng loạt lỗi chính tả.

Theo bài đăng, đề thi có các lỗi chính tả như: Bức tranh được viết thành “búc tranh”; thức dậy thành “thức dây”; khoảng trời thành “khoỏng trời”; giải thích thành “giải thịch”…

Sau khi đề thi nói trên được đăng tải, nhiều tài khoản chưa rõ thực hư đã bình luận, cho rằng hội đồng ra đề thi “ẩu”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã chụp đúng đề thi gốc, đăng tải trong phần bình luận để phản bác thông tin sai sự thật.

Ông Phạm Huy Văn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đề thi chính thức môn Ngữ văn không bị lỗi, đã được kiểm duyệt kỹ. Ông Văn khẳng định đề thi Ngữ văn được đăng tải trên mạng đã chỉnh sửa, đưa thông tin sai sự thật.

Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm học 2025-2026 tại Đắk Lắk diễn ra ngày 24-3, thu hút hơn 2.800 học sinh tham gia ở 11 môn thi. Riêng môn Ngữ văn có 397 thí sinh dự thi.