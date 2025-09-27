Vụ nghi ngộ độc bánh mì tại chung cư ở TP.HCM: Nhiều trẻ em nhập viện 27/09/2025 14:42

(PLO)- Nhiều trẻ em sống tại một chung cư ở phường Long Bình (TP.HCM) phải nhập viện cấp cứu với triệu chứng sốt cao, nôn ói, tiêu chảy nghi ngộ độc bánh mì.

Ngày 27-9, Bệnh viện Lê Văn Việt, TP.HCM, thông tin đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM về vụ nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Nhiều trẻ em nhập viện nghi ngộ độc bánh mì tại chung cư TP.HCM. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Bệnh viện Lê Văn Việt, ngày 24-9 bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhi liên quan đến vụ việc trên.

Cụ thể, 3 bệnh nhi gồm hai anh em ruột là N.N.B.U (7 tuổi) và N.N.B.A (4 tuổi). Trường hợp còn lại là bé gái T.H.P (13 tuổi) cùng ngụ chung cư tại phường Long Bình, TP.HCM.

Cả ba nhập viện với các triệu chứng sốt cao, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng.

Các bác sĩ chẩn đoán các em bị nhiễm trùng đường ruột, tác nhân gây ra các triệu chứng trên nghi do vi khuẩn từ thực phẩm.

Người nhà cho biết các bé đều ăn bánh mì mua tại cùng một địa điểm trong khu chung cư trước khi có triệu chứng.

Hiện hai anh em N.N.B.U và N.N.B.A đã được xuất viện vào chiều 26-9. Riêng bé gái 13 tuổi vẫn đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Một trường hợp nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ và được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường ruột nặng gấp 10 lần so với người bình thường và đang được theo dõi, điều trị bằng thuốc liều cao. Ảnh: NVCC

Như PLO đã thông tin, nhiều người lớn và trẻ em tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM, phản ánh nghi bị ngộ độc bánh mì và đang phải theo dõi sức khỏe sau ăn bánh mì tại cửa hàng trong khu vực.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp điều tra.

Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.