Ngày 20-1, tin từ Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận), cho biết Thượng tá Ung Chiêu Thành, Trưởng Công an huyện Đức Linh đã ký văn bản gởi Ban Giám hiệu Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM và Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Tánh Linh, Bình Thuận) trao đổi về hai gương sáng nhặt của rơi trả người đánh mất liên quan các học sinh, sinh viên của các trường.



Hai em mang số tiền nhặt được giao cho cơ quan công an thông báo cho người bị mất.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 13-1, trên đường đi mua sắm đồ Tết, em Nguyễn Đình Quý (22 tuổi, sinh viên lớp 09DHQT4, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP.HCM) chở em họ là Nguyễn Thế Linh (17 tuổi, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Tánh Linh) khi đến khu vực cầu Đỏ xã Mê Pu (Đức Linh) thì nhìn thấy tiền rơi trên đường.

Cả hai dừng xe, phát hiện 3 cọc tiền polymer Việt Nam với 3 mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Các cọc tiền đều được cột bằng dây thun.

Sau khoảng 5 phút đứng chờ không thấy có người đến tìm, do phải đi mua đồ nên Quý và Linh mang tiền đến Công an huyện Đức Linh giao nôp, nhờ thông báo trả lại cho người đánh rơi. Các em cũng đăng thông tin có liên quan lên mạng xã hội Faceboook để người đánh rơi liên hệ Công an huyện nhận lại tài sản. Tại Công an huyện Đức Linh, Quý và Linh cùng cán bộ tiếp dân kiểm đếm tổng số tiền các em nhặt được là 80 triệu đồng.

Đến sáng hôm sau (14-1), Công an huyện Đức Linh đã bàn giao toàn bộ số tiền mà Quý và Linh đã nhặt được cho chủ tài sản là ông Trương Luân Cư (64 tuổi) ngụ xã Mê Pu.



Em Nguyễn Thế Linh, học sinh lớp 11, Trường PTTH Nguyễn Văn Trỗi

“Hành động của các em thể hiện nghĩa cử cao đẹp, là tấm gương sáng tiêu biểu về lòng tốt nhặt của rơi trả người đánh mất của thế hệ trẻ Việt Nam. Để biểu dương, khích lệ tinh thần của 2 em, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đức Linh đã kịp thời báo cáo đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 2 em (Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17-1-2022) và tổ chức trao khen, tuyên dương 2 em tại Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Công an huyện Đức Linh xin trao đổi để Ban Giám hiệu các trường biết, cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên biết để nhân rộng điển hình về có gương sáng về lòng tốt “nhặt của rơi trả người đánh mất” nhất là trong học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn” - văn bản của Công an huyện Đức Linh nhấn mạnh.