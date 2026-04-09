Xanh hóa ngành xây dựng trên hành trình hướng tới Net Zero 2050 09/04/2026 11:47

(PLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, ngành xây dựng đang phải chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững để giảm phát thải và tối ưu nguồn lực. Khi các tiêu chuẩn môi trường ngày càng siết chặt, xây dựng xanh và vật liệu ít phát thải đang trở thành yêu cầu quan trọng trong lộ trình Net Zero 2050 của Việt Nam.

Cam kết tại COP26 mở đầu lộ trình Net Zero

Tại Hội nghị COP26 năm 2021, Việt Nam công bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Cam kết này đánh dấu bước ngoặt trong định hướng phát triển kinh tế xã hội và đặt ngành xây dựng vào nhóm lĩnh vực ưu tiên cần giảm phát thải do đặc thù tiêu thụ năng lượng lớn và phát sinh lượng khí nhà kính đáng kể.

Mục tiêu Net Zero cũng được lồng ghép vào Đóng góp do quốc gia tự quyết định theo Hiệp định Paris, với chỉ tiêu giảm 15,8% phát thải vào năm 2030 và có thể nâng lên 43,5% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý để dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi

Sau COP26, Việt Nam liên tục hoàn thiện chính sách nhằm hiện thực hóa lộ trình giảm phát thải và hình thành nền tảng pháp lý cho hoạt động chuyển đổi xanh. Nghị định 06/2022/NĐ-CP đặt ra yêu cầu kiểm kê khí nhà kính và xây dựng kế hoạch giảm phát thải đối với các cơ sở sản xuất lớn, tạo cơ chế kiểm soát phát thải theo hướng bắt buộc.

Tiếp đó, Quyết định 13/2024/QĐ-CP mở rộng phạm vi kiểm kê, xác định hơn 2.166 cơ sở thuộc diện phải báo cáo trong giai đoạn 2026–2030. Những bước đi này cho thấy Chính phủ đang thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình phát triển bền vững và chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp.

Mốc 2030 và yêu cầu phát triển bền vững toàn ngành

Năm 2030 được xem là điểm giữa quan trọng của mục tiêu Net Zero. Đến thời điểm này, nhiều tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng xanh, công trình hiệu quả năng lượng và vật liệu ít phát thải sẽ trở thành yêu cầu phổ biến trên thị trường.

Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng vật liệu xanh, năng lượng tái tạo và thiết kế tối ưu năng lượng đang gia tăng mạnh mẽ. Những giải pháp này không chỉ giúp ngành xây dựng đáp ứng chính sách về môi trường mà còn giảm chi phí vận hành trong dài hạn và nâng cao chất lượng công trình.

Tầm nhìn 2050 hướng tới kinh tế tuần hoàn và phát thải ròng bằng 0

Đến năm 2050, mục tiêu Net Zero sẽ được thúc đẩy thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn. Ngành xây dựng sẽ áp dụng các giải pháp tái sử dụng vật liệu, kéo dài vòng đời công trình và giảm phát thải trong suốt quá trình thi công và vận hành. Trong xu hướng này, các vật liệu hiệu quả năng lượng – trong đó có chất trám silicone – được đánh giá là đóng vai trò quan trọng nhờ khả năng tăng độ bền công trình, cải thiện hiệu suất cách nhiệt và giảm tiêu thụ năng lượng trong giai đoạn sử dụng.

Apollo Silicone – Thương hiệu tiên phong trong xây dựng xanh

Trước yêu cầu chuyển đổi xanh ngày càng rõ nét, Tập đoàn Apollo xác định đổi mới vật liệu là một phần trong chiến lược phát triển bền vững. Tập đoàn đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp vật liệu xanh, trong đó “An toàn” và “Bền vững” được xác định là những giá trị cốt lõi, xuyên suốt trong chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Các dòng sản phẩm của Apollo Silicone được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế, với nền tảng công nghệ từ ShinEtsu (Nhật Bản) và Dow Chemical (Hoa Kỳ), sở hữu công thức VOC thấp và hạn chế phát thải trong suốt vòng đời sử dụng.

Đáng chú ý, Apollo Silicone là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam ra mắt Apollo Green Sealant A300, dòng chất trám được sản xuất từ nguyên liệu xanh đạt chuẩn trung hòa carbon & truy vết carbon ISO 14067,đánh dấu bước tiến cụ thể trong việc hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa ngành xây dựng.

Apollo Green Sealant A300 - Chất trám thân thiện môi trường kiến tạo công trình xanh và bền vững.

Với định hướng phát triển bền vững cùng các giải pháp vật liệu xanh tiên phong, Tập đoàn Apollo không chỉ đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng, mà còn góp phần định hình những chuẩn mực mới cho tương lai xây dựng xanh tại Việt Nam.