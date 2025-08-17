Xay nhuyễn thực phẩm: Giúp hấp thụ tốt hơn hay đang làm mất chất? 17/08/2025 13:06

(PLO)- Việc nghiền hay xay nhuyễn thực phẩm đã trở thành một phần quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Tuy nhiên, liệu cách chế biến này có ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm hay không? Một số người cho rằng nhiệt độ và không khí có thể làm mất chất, trong khi số khác lại tin rằng nó giúp dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

Việc nghiền hay xay nhuyễn thực phẩm đã trở thành một phần quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Vậy, sự thật là gì? Hãy cùng tìm hiểu ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng Amita Gadre.

Điều gì thực sự xảy ra khi bạn nghiền hay xay nhuyễn thực phẩm?

Việc nghiền hay xay nhuyễn thực phẩm thành các hạt nhỏ hơn giúp cơ thể dễ nhai, dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người có vấn đề về tiêu hóa. Tuy nhiên, một số chất dinh dưỡng lại nhạy cảm với quá trình này.

Theo chuyên gia Gadre, việc xay và trộn thực phẩm có cả mặt lợi và mặt hại.

Lợi ích: Các chất dinh dưỡng đa lượng như protein, chất béo, carbohydrate và chất xơ vẫn giữ nguyên. Amita Gadre lưu ý: "Một số người có thể tiêu hóa các loại hạt và quả hạch tốt hơn khi ăn chúng dưới dạng bột hoặc bơ hạt."

Nhược điểm: Việc xay và trộn có thể làm thay đổi cấu trúc thực phẩm và dẫn đến mất một số chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C và vitamin nhóm B. Bà khuyên: "Bạn cần cẩn thận với những gì mình xay và trộn”.

Làm thế nào để giảm thiểu mất chất dinh dưỡng?

Nếu bạn lo lắng về việc giữ lại chất dinh dưỡng khi nghiền hay xay nhuyễn thực phẩm, một vài mẹo đơn giản sau đây có thể giúp ích:

Trộn ngay trước khi ăn.

Tránh tốc độ cao và thời gian trộn quá dài.

Sử dụng máy xay sinh tố tốc độ chậm hoặc máy ép lạnh nếu có.

Bảo quản sinh tố trong hộp kín.

Thêm nước cốt chanh để làm chậm quá trình oxy hóa.

Quá trình xay thực phẩm ảnh hưởng thế nào đến chỉ số đường huyết?

Việc nghiền hay xay nhuyễn thực phẩm có thể phân hủy carbohydrate phức tạp thành đường đơn giản hơn, có khả năng ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Tuy nhiên, việc thêm protein hoặc chất béo lành mạnh vào thực phẩm xay có thể giúp giảm thiểu tác động này.

Bằng cách chú ý đến những thực phẩm bạn xay và điều chỉnh chế độ ăn uống, bạn có thể giảm thiểu tình trạng mất chất dinh dưỡng và tận hưởng lợi ích của các phương pháp chế biến thực phẩm này.