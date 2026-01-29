Xe tải tự trôi, tông chết bé gái 10 tuổi 29/01/2026 17:22

(PLO)- Một xe tải ở Đắk Lắk tự trôi, tông chết bé gái 10 tuổi và khiến mẹ của bé này bị thương.

Ngày 29-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ xe tải tự trôi, tông chết bé gái và khiến mẹ của bé bị thương.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: H.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, ông Nguyễn Thái Hưng (42 tuổi, ngụ thôn Giang Châu, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 47C-217.06 di chuyển trên tuyến đường thuộc thôn Giang Mỹ, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến ngã ba Tam Giang, ông Hưng dừng xe ở ngã ba và rời khỏi buồng lái. Khi ông Hưng xuống xe thì xe tải tự trôi lùi, tông trúng cháu gái NTL (10 tuổi) đi bộ phía, sau khiến bé gái tử vong.

Xe tải tiếp tục trôi, va chạm vào xe máy của mẹ cháu L là bà LTP (39 tuổi, ngụ xã Tam Giang) đang điều khiển đi phía sau tới, khiến nạn nhân bị thương.