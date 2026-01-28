Những hình ảnh đầu tiên tại khu vực máy bay Yak-130 rơi

Ngày 28-1, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân máy bay huấn luyện Yak-130 rơi tại Đắk Lắk.
Theo ghi nhận của PLO, tại khu vực núi Hòn Vinh, thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nơi máy bay rơi, nhiều lực lượng đã có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm, cứu hộ.
Xe cứu hỏa và nhiều máy móc, phương tiện khác cũng được huy động đến khu vực núi nơi máy bay rơi. Người dân hiếu kỳ cũng tập trung theo dõi vụ việc.
Theo ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh viện đang điều trị cho phi công bị thương trong vụ máy bay rơi. Hiện sức khỏe phi công đã ổn định.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng 28-1, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, thuộc Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, điều khiển máy bay huấn luyện Yak-130 thực hiện bài bay 5+3 theo kế hoạch huấn luyện của đơn vị. Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút.
Trong quá trình bay, đến khoảng 7 giờ 44 phút, máy bay gặp sự cố và mất liên lạc. Phi công đã nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không thành công.
Để bảo đảm an toàn, phi công điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, sau đó lựa chọn vị trí phù hợp và bật dù thoát hiểm.
Sau khi tiếp đất, phi công được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Chiếc máy bay sau đó va vào khu vực núi Hòn Vinh, thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến người dân, công trình và khu dân cư xung quanh.
Hiện các đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố. Đồng thời phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp nạn.