Xét xử 7 cán bộ Đồng Nai vụ cấp 2,5 ha đất công cho tư nhân 26/11/2025 15:20

(PLO)- 7 cán bộ ở tỉnh Đồng Nai hầu toà với cáo buộc thiếu trách nhiệm, để xảy ra việc cấp 2,5ha đất công cho tư nhân.

Ngày 26-11, TAND khu vực 2 – TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nghĩa (cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Long Thành cũ) cùng sáu bị cáo khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáu cựu cán bộ bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Bế, cựu cán bộ địa chính xây dựng xã Bình Sơn; Trần Quốc Tuấn, cựu Chủ tịch UBND xã Bình Sơn; Nguyễn Quang Thảo, cựu cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành; Bùi Văn Hồng, cựu cán bộ đo đạc và Trần Quốc Đạt, cựu Phó giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành và và Dương Thị Duyên, cựu chuyên viên Phòng TNMT huyện Long Thành.

Tất cả các bị cáo đã được tại ngoại và có mặt đầy đủ. Phía đại diện bị hại là UBND xã Bình Sơn và nhiều người có quyền lợi liên quan thì vắng mặt.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng vụ án đã kéo dài và các lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có trong hồ sơ vụ án vì vậy phiên toà tiếp tục diễn ra. Trong quá trình xét xử nếu cần thiết những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải có mặt tại trong buổi xét xử thì toà sẽ mời đến.

Các bị cáo có mặt ở phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2 tại Toà án nhân dân khu vực 2 – TAND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo cáo trạng, thửa đất số 14, tờ bản đồ số 7 có diện tích 15ha tại xã Bình Sơn là thuộc đất công do UBND xã quản lý. Đến năm 2004 UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện Cụm Công nghiệp Bình Sơn nên đã thu hồi thửa đất này làm dự án. Khi xây dựng Cụm Công nghiệp đã không lấy hết diện tích đất mà còn khoảng 2,5ha nằm ngoài ranh tiếp giáp khu dân cư.

Tuy nhiên, diện tích đất 2,5ha UBND xã Bình Sơn không cập nhật hồ sơ liên quan để đưa vào danh sách đất công quản lý. Vì vậy diện tích đất này người dân đã canh tác trồng mì, trong đó có bà Lê Thị Tho và Nguyễn Thị Loan (đều ngụ xã Bình Sơn).

Đến năm 2017, các bà Tho và bà Loan nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với thửa đất 7.400 m2 và thửa đất 17.600 m2 tại xã Bình Sơn. Các cán bộ UBND xã Bình Sơn lập hồ sơ tham mưu cho UBND huyện Long Thành ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với 2 thửa đất trên cho bà Tho và Loan trái quy định pháp luật.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận, giữa năm 2017, bà Tho và bà Loan đã sang nhượng hai thửa đất này với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hành vi sai phạm trên của các bị cáo đã làm cho Nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với 2 thửa đất có tổng giá trị hơn 18 tỉ đồng. Đến nay hậu quả của vụ án đã được khắc phục.