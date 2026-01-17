Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để can thiệp vào hoạt động xét xử 17/01/2026 09:49

(PLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để tác động, can thiệp trái quy định vào hoạt động xét xử của tòa án...

Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao đã ra Chỉ thị về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để tác động, can thiệp trái quy định vào hoạt động xét xử của tòa án. Ảnh minh họa/HOÀNG GIANG

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị, tòa án các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Đơn cử như:

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết; chủ động triển khai kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”

Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, lễ hội, vui Xuân bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao cũng yêu cầu phân công nhiệm vụ khoa học, hợp lý; bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc trước và sau kỳ nghỉ Tết. Không để chậm trễ, gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân.

Thực hiện nghiêm chế độ trực Tết, phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo trực cơ quan; kịp thời giải quyết các công việc phát sinh, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy định về sử dụng rượu bia trong thời gian trực Tết.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống lãng phí, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, những điều đảng viên không được làm.

Trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia, cổ xúy cho các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để tác động, can thiệp trái quy định vào hoạt động xét xử của tòa án.

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Không để việc nghỉ Tết ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...