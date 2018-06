2 cuộn tôn văng khỏi khỏi xe đầu kéo đang chạy trên đường

Chiều tối 14-6, xe đầu kéo 15C-12676 kéo theo rơmoóc 15R-05973 đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Hải Phòng-Hà Nội bất ngờ đã gặp sự cố khi đi tới khu vực Cầu Niệm (quận Lê Chân).



Hai cuộn tôn bị đứt xích giữ văng ra khỏi rơmoóc chiếc xe đầu kéo đang chạy.

Thời điểm đó, chiếc xe đầu kéo này đang chạy gặp chướng ngại vật thắng lại đột ngột, hai cuộn tôn buộc trên rơmoóc văng về phía trước đập vào cabin xe, hai cuộn thép văng khỏi rơmoóc.

Rất may có một xe đầu kéo khác chay song song nên hai cuộn thép đã đổ ập vào rơmoóc chiếc xe này kẹt tại đó, không văng xuống đường.

Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an Hải Phòng cho biết chiếc xe đầu kéo bị sự cố do anh Đỗ Văn Tô (38 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển đã bị vỡ phần đầu, vỡ thùng dầu khiến dầu chảy lênh láng ra đường. Chiếc xe đầu kéo chạy song song do anh Phạm Quang Khải (33 tuổi, trú huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển bị méo phần rơmoóc. Sự cố xe đầu kéo đã gây ách tắc giao thông kéo dài trên đường Nguyễn Văn Linh, tuyến huyết mạch của hệ thống cảng Hải Phòng.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng phủ cát lên phần đường bị dầu chảy, đồng thời, đưa xe gặp sự cố ra khỏi khu vực đảm bảo cho tuyến đường có lưu lượng xe tải, container rất lớn thông trở lại.