Lái ô tô đi đổ rác sai chỗ, người đàn ông bị phạt 24/04/2026 16:02

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã xử phạt người đàn ông lái ô tô đến đổ rác ở khu vực có biển cấm đổ rác.

Ngày 24-4, thông tin từ Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa xử phạt một người đàn ông 1,5 triệu đồng về hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường.

Hình ảnh anh C lái ô tô đến đổ rác tại nơi có biển cấm đổ rác. Ảnh: C.A

Người bị xử phạt là anh CXC (30 tuổi, ngụ thôn Phước An 2, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, thông qua hệ thống camera an ninh, Công an xã Krông Pắc phát hiện một người đàn ông lái ô tô chở rác thải đến vứt tại đường Lê Duẩn (đoạn qua thôn Phước An 9, xã Krông Pắc), nơi có biển cảnh báo cấm đổ rác.

Công an xã Krông Pắc đã tiến hành xác minh, xác định anh C là người đổ rác nên mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh C thừa nhận do đang trong quá trình sửa chữa nhà nên đã thu dọn năm bao rác thải và dùng ô tô chở ra vứt tại đường Lê Duẩn.