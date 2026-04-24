Xử lý 12 người đăng thông tin xuyên tạc vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk 24/04/2026 21:28

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc, xử lý 12 người đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Ngày 24-4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Công an làm việc với một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về vụ tai nạn. Ảnh: C.A

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, qua rà soát, công an phát hiện 12 tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok... đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc như "công an bao che tội phạm", "xử lý cho có để che mắt…”.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời làm việc 12 người liên quan hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật; xuyên tạc về vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Làm việc làm việc với công an, các chủ tài khoản thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động đã xóa bình luận, bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đang cũng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo người dân phải có trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, chưa kiểm chứng, cẩn trọng trong việc đăng tải, chia sẻ thông tin.

Như PLO đã thông tin, hôm 15-4, trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến em VĐQ (18 tuổi, học sinh lớp 12, ngụ xã Cư Pơng) tử vong vì tông xe vào mương nước bên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, có một xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông xuất hiện. Tuy nhiên, người này đã quay xe rời đi, không cứu giúp học sinh bị nạn.

Ngày 23-4, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi họp báo, công bố thông tin liên quan vụ việc.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk để điều tra tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, được quy định tại khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.

Trước khi khởi tố, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Quang Hoàng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hôm 15-4, khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng phát hiện em VĐQ có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, mà truy đuổi. Trong khi bỏ chạy, em Q không làm chủ tay lái, tông xe vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe, cứu người bị nạn mà quay xe rời đi. Sau đó, em Q được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, hành vi của Thiếu tá Hoàng đã cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi khẳng định, mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục chứ không có sự bao che. Hiện chúng tôi đã xử lý, khởi tố rồi, giờ chờ giai đoạn truy tố, xét xử”- Đại tá Tuấn nói tại buổi họp báo.