Đi xe ngược chiều 'thông chốt' công an, thanh niên 18 tuổi bị khởi tố 24/04/2026 16:42

(PLO)- Điều khiển xe máy không biển số và cố tình đâm thẳng vào rào chắn của tổ công tác để "thông chốt", nam thanh niên dương tính với ma túy bị khởi tố.

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Kiêm Anh Khoa (18 tuổi, ngụ phường Phú Xuân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trần Kiêm Anh Khoa (áo đen) bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19-4, các tổ công tác đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và lập chốt tại nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực vòng xuyến đường Hùng Vương, tổ công tác phát hiện Khoa điều khiển xe máy hiệu Honda SH chưa đăng ký biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở theo Nguyễn Khải Hưng (18 tuổi) cũng không đội mũ bảo hiểm.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Khoa không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, đi ngược chiều qua vòng xuyến.

Phát hiện phía trước có chốt chặn, Khoa tiếp tục chuyển hướng sang làn đường ngược chiều nhằm né tránh.

Khi gặp tổ công tác của Công an phường Thuận Hoá đang lập rào chắn kiểm soát, thanh niên này vẫn không dừng lại mà điều khiển xe tông thẳng vào rào chắn.

Cú va chạm khiến một thành viên trong tổ công tác bị ngã xuống đường, đồng thời Khoa và người đi cùng cũng ngã xe tại hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa hai thanh niên về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh Khoa dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.