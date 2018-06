3 người chết khi đang ôm súng trong nhà trùm ma túy Sơn La

Rạng sáng 26-6, ban chuyên án đã chia làm nhiều lớp siết vòng vây. Theo đó, ở vòng 1, các chiến sĩ áp sát nhà bị can, trực tiếp tấn công truy bắt. Vòng 2 vận động, kêu gọi các bị can đầu hàng và sơ tán người dân. Vòng 3 ngăn các đối tượng nơi khác vào giải cứu, ở vòng ngoài cùng là lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình chốt chặn trên các tuyến đường, ngăn chặn từ xa. Công an đã huy động xe bọc thép, sử dụng fly cam để quan sát nhất cử nhất động khu vực vây ráp. Khi lực lượng chức năng kêu gọi đầu hàng, các bị can đã nổ súng, kích nổ các bình gas và bom xăng được gài xung quanh nhà. Trước tình huống trên, lực lượng chức năng vẫn kiên trì kêu gọi đầu hàng nhưng các đối tượng bên trong vẫn cố thủ, chống trả. Cuộc vây ráp, nổ súng kéo dài sang ngày 28-6. Lúc này, các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La dùng xe bọc thép tấn công, bắn phá tường bao quanh các dãy nhà. Cùng lúc, lực lượng tinh nhuệ vòng 1 áp sát, tiêu diệt hai bị can Tuân, Thuận đang cố thủ trong hầm được xây dựng kiên cố. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ ba người khác, thu giữ bốn khẩu súng, ba quả lựu đạn cùng hàng trăm viên đạn các loại. Cuộc vây bắt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng chức năng, người dân. Đến ngày 29-6, trên đường vào bản, ban chuyên án vẫn bố trí một chốt chặn cách nhà của Tuân khoảng 3 km. Theo lời các chiến sĩ, việc kiểm soát gắt gao để đề phòng có đối tượng trợ giúp cho trùm ma túy đang lẩn trốn. Tất cả chiến sĩ đều được trang bị súng, áo chống đạn để truy bắt những người đang cố thủ trong hầm và ổn định tình hình tại địa phương.