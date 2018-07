66 tuổi về quê nhà đầu thú sau 23 năm trốn truy nã

Trước đó, năm 1994, ông Vinh (66 tuổi, quê xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ra Hải Phòng làm ăn buôn bán rồi tham gia buôn lậu qua biên giới rồi bỏ trốn. Ngày 6-12-1994, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã Vinh về tội buôn lậu với loại truy nã nguy hiểm. Ông Vinh đã đưa theo đưa vợ con “biến mất” khỏi địa phương.



Ông Đào Quang Vinh.

Thời gian gần đây, Phòng PC52, Công an Nghệ An xác định được Vinh đang trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam nên đã vận động ra đầu thú.



Hôm qua (5-7), ông Vinh đã tới PC52, Công an Nghệ An xin đầu thú và khai nhận thời gian qua đã trốn ở nhiều tỉnh, thành phía Nam và tỏ ra ăn năn hối cải.

Trung tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng Phòng PC52, Công an Nghệ An cho biết, hiện đang hoàn tất hồ sơ thủ tục bàn giao ông Vinh cho Công an TP Hải Phòng để tiếp tục xử lý.