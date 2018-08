Bắt giam nghịch tử sát hại cha mẹ

Ngày 24-8, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) về tội giết người.

Nạn nhân là cha mẹ và cháu ruột của Tuấn.



Võ Văn Tuấn

Theo công an, do những mâu thuẫn trong gia đình, rạng sáng 10-8, Tuấn xô xát với em gái nên người thân can ngăn, đưa cả hai đi bệnh bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Tuấn quay về nhà dùng cây tấn công cha, mẹ ruột (đều hơn 70 tuổi) làm hai ông bà tử vong. Thấu đứa cháu, Tuấn cũng đuổi đánh bị thương.

Tuấn có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.