Bắt kẻ cầm đầu tổ chức cá độ World Cup ở nông thôn

Ngày 30-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An đã triệt phá thành công ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá tại xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).



Hoàng Anh Duy (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Kẻ cầm đầu tổ chức cá độ World Cup ở vùng nông thôn nêu trên là Hoàng Anh Duy (29 tuổi, trú xã Nghi Quang) và bốn nông dân tham gia cá độ đã bị bắt giữ để xử lý.



Cảnh sát hình sự đã chứng minh số tiền giao dịch cá độ từ đầu mùa giải World Cup đến lúc Duy bị bắt giữ là hơn 700 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình, Cao Xuân Trung và Thái Xuân Hoan, Nguyễn Hải Thanh, Vũ Xuân Nghĩa, Ngô Anh Dũng (cùng trú Nghệ An) về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ tiền tỉ mùa World Cup 2018.