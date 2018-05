Bắt kẻ chuyên cướp các đôi tình nhân ở công viên Đồi Dương

Ngày 17-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Tường Long (23 tuổi, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội cướp tài sản.



Nguyễn Tường Long lúc bị khống chế



Theo Tổ săn bắt cướp thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an Phan Thiết, Long là nghi can chuyên khống chế các cặp tình nhân tâm sự ở khu vực Công viên Đồi Dương Phan Thiết để cướp tài sản.

Lúc nào Long cũng thủ dao bấm để chóng trả nếu bị phát hiện, truy bắt.

Sau thời gian đeo bám, mật phục, khoảng 2 giờ sáng 15-5, phát hiện Long ăn mặc lịch sự đi xe máy đến công viên Đồi Dương, Tổ SBC đã bí mật đeo bám. Khi kẻ này vừa rút dao khống chế một đôi tình nhân để cướp tài sản thì bị các chiến sĩ áp sát, quật ngã.

Ngoài con dao cầm trên tay, khám xét nhanh, công an còn phát hiện thêm một con dao khác mà tên cướp này mang trong người

Bước đầu, Long khai chỉ trong hai ngày 14 và 15-5 đã gây ra hai vụ tại Công viên Đồi Dương, nạn nhân đều là các đôi tình nhân.