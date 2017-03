Bắt kẻ trộm tiền tỉ đội lốt đánh giày

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Ngô Văn Trường (23 tuổi, quê Thanh Hóa, có một tiền án tội trộm cắp tài sản) cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra việc Trường trộm tài sản trị giá hơn 1,8 tỉ đồng của một phó tổng giám đốc.

Sáng 13-9, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt quả tang Trường đang đem số tài sản trộm được đến Trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương (quận 5) để bán. Khi bắt giữ, công an đã thu giữ trong người Trường một ĐTDĐ hiệu Vertu trị giá 1,1 tỉ đồng, một đồng hồ đeo tay trị giá hơn 10.000 USD, một nhẫn vàng trị giá 2.000 USD, hai thắt lưng khoảng 2.000 USD và một máy tính xách tay. Ngoài ra, Trường khai trước đó đã bán một đồng hồ đeo tay khác được 10.000 USD (giá trị thực khoảng 20.000 USD). Tất cả số tài sản nói trên trị giá hơn 1,8 tỉ đồng, Trường cho biết là trộm ở một công ty tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

“Siêu trộm” Ngô Văn Trường và số tài sản Trường trộm được của Phó Tổng Giám đốc ĐTD. Ảnh: CTV

Qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông ĐTD (phó tổng giám đốc một công ty ở Cẩm Phả). Thời điểm bị trộm, ông D. có trình báo ở công an địa phương.

Cụ thể theo ông D., ngày 11-8, ông nghỉ phép về nhà ở Hà Nội. Trước khi đi, ông D. để toàn bộ số tài sản trên tại văn phòng công ty. Sau khi hết thời hạn nghỉ phép, ông D. đi làm lại thì phát hiện số tài sản mà ông để ở văn phòng đã biến mất. Ông D. lập tức đến công an địa phương trình báo nhưng hơn một tháng trôi qua vụ trộm vẫn chưa tìm ra được manh mối.

Trường khai nhận sau khi trộm số tài sản lớn của ông D., Trường bán một đồng hồ được 10.000 USD để có chi phí đi lại. Sau đó Trường đi máy bay vào TP.HCM, qua Campuchia đánh bạc và thua sạch tiền. Trường quay về TP.HCM, đến Trung tâm Parkson để gạ bán số tài sản còn lại thì bị các trinh sát đặc nhiệm bắt giữ.

Đặc biệt, “siêu trộm” này đã phải mất cả một tháng để thâm nhập và nghiên cứu công ty của ông D. trước khi ra tay. Cụ thể Trường đóng vai là một người đánh giày, lân la tiếp cận vào tận bên trong văn phòng công ty ông D. Đến khi biết ông D. nghỉ phép thì Trường ra tay. Do đã điều nghiên trước nên Trường đột nhập vào công ty không mấy khó khăn. Ngoài ra, do biết nghề sửa chữa ĐTDĐ nên sau khi trộm tài sản Trường bẻ khóa điện thoại Vertu của ông D. và xóa sạch dữ liệu bên trong nhằm xóa dấu vết.

Khi bị bắt, Trường lớn tiếng cho là công an bắt nhầm người, Trường tuyên bố mình là đại gia và toàn bộ số tài sản là do Trường bỏ tiền ra mua chứ không phải trộm. Đến khi không đóng kịch qua mặt được công an thì Trường giả vờ lên cơn co giật nhưng cũng không thoát.

H.TUYẾT