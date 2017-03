Bắt khẩn cấp hai nghi can truy sát công nhân

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Nhật (23 tuổi) và Nguyễn Đình Tiện (20 tuổi, đều quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Ngoài ra, công an tiếp tục truy bắt những nghi can liên quan đến vụ án mạng.