Bắt thanh niên bê tảng đá 30 kg ném cảnh sát cơ động ở Pouyuen

Chiều 16-6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Trụ (36 tuổi, ngụ Long An) về tội danh chống người thi hành công vụ.



Trụ bê tảng đá trọng lượng hơn 30 kg ném vào lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh cắt từ clip do công an cung cấp.

Trước đó, ngày 11-6, Trụ đến Công ty Pouyuen trên quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để làm việc. Khi đến nơi thấy công nhân bỏ làm, tụ tập gây rối nên Trụ tham gia.

Trong lúc đó, lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Công an TP.HCM vào đội hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự thì bị một số người quá khích dùng gạch đá và các vật dụng ném.



Trụ sau đó bị cảnh sát mời làm việc, anh ta thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Nguyễn Tân

Trụ thấy vậy nên tham gia, nam thanh niên này bê một tảng đá lớn trọng lượng hơn 30 kg ném vào một cảnh sát cơ động khiến người này ngã xuống. May mắn chiến sĩ cảnh sát cơ động không bị thương.

Trụ sau đó bỏ trở lại xưởng làm việc rồi về lại phòng trọ.



Trụ tỏ vẻ hối hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ảnh: Nguyễn Tân

Cảnh sát sau đó mời làm việc với Trụ, nam thanh niên đã khai nhận toàn bộ vụ việc. “Hôm đó tôi nghe một số người hô hào rằng cảnh sát đánh dân nên chạy theo chứ bản thân không thấy việc cảnh sát đánh ai” – Trụ nói. Anh ta cũng khai rằng tối ngày hôm trước có nhậu say nên không làm chủ được hành vi.



“Hai vợ chồng tôi hiện là công nhân có cuộc sống khó khăn. Mẹ ruột chuẩn bị mổ tim và hai con còn quá nhỏ” - Trụ buồn bã.