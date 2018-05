Bộ công an thông tin về ma túy 'Kẹo mút cần sa'

Bộ Công an vừa có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm liên quan đến thông tin “Kẹo mút cần sa” bán trên mạng.



Loại kẹo được rao bán trên mạng

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, cho biết Bộ Công an đã giao Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy tiến hành thu thập mẫu “kẹo chứa cần sa” rao bán trên mạng. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, nắm tình hình liên quan đến việc rao bán các loại ma túy, thực phẩm chứa chất ma túy trên mạng internet.



Sau khi tiến hành xác minh và thu thập mẫu “kẹo chứa tinh chất cần sa” được rao bán trên mạng (thành phần ghi chứa Cannabis essensal oil). Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã trưng cầu giám định những mẫu kẹo này tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy trong thành phần các loại kẹo trên không tìm thấy chất ma túy.

Trước đó tháng 3-2017, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, thu giữ loại kẹo được quảng cáo là có chứa chất cần sa, kết quả giám định cũng xác định trong loại kẹo này không có chứa thành phần chất ma túy.

Như vậy, thông tin phản ánh kẹo mút chứa chất ma túy là không chính xác.

Theo ông Vương, một số loại bánh, kẹo có xuất xứ từ nước ngoài được đưa vào Việt Nam dưới dạng “hàng xách tay”. Thành phần các loại bánh kẹo này có chứa tinh dầu cần sa (Cannabis essensal oil), bột hạt cần sa và được sản xuất, mua bán, sử dụng ở nước ngoài. Do hàm lượng chất ma túy (THC) có trong tinh dầu, hạt cần sa rất thấp (hầu như không có), nên khi giám định không phát hiện được chất ma túy.

Ông Vương cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất ma túy, chất hướng thần qua mạng internet.

Ông Vương cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan hữu quan (Bộ Công thương, Bộ Y tế…) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là dược phẩm, thực phẩm (trong đó có các loại bánh kẹo, nước ngọt) nhất là đối với các loại hàng hóa nhập khẩu, hàng không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam dưới dạng hàng xách tay có chứa chất ma túy để ngăn chặn, phòng ngừa.

Cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chế tài xử lý đối với hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các loại hàng hóa có thành phần chất ma túy.