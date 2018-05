Cảnh sát vất vả can ngăn 2 người đàn ông sau va chạm

Sáng 24-5, người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy xe máy chở con vừa dự tổng kết cuối năm về nhà.

Khi băng qua đường Tân Hòa Đông (quận 6, TP.HCM) thì va chạm với xe máy do nam thanh niên chạy hướng từ vòng xoay Phú Lâm về đường Phan Anh.



Cảnh sát đang xử lý hiện trường vụ tai nạn trên đường Tân Hòa Đông thì gần đó xảy ra một vụ va chạm nhẹ. Ảnh H. Tâm.

Cú va chạm làm nữ phụ huynh ngã đập đầu xuống đường bị thương nặng, bất tỉnh, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận 6 đến xử lý hiện trường. Trong lúc lực lượng chức năng đang giải quyết thì cách đó khoảng 30 mét lại xảy ra va quẹt giữa hai xe máy khác. Hai người này lao vào đánh nhau gây náo loạn trên đường.



Tuy nhiên, sau va chạm thì giữa hai bên xảy ra xô xát to tiếng. Ảnh H. Tâm.

Công an phải rất vất vả can ngăn vụ ẩu đả, giữ an ninh trật tự. Sau một lúc làm việc với cơ quan chức năng hai người này đã lên xe và rời đi.