Chạy xe SH đi cướp giật

Trước đó, trưa 1-1, Thiên chạy xe SH chở Huy áp sát giật túi xách của một phụ nữ người nước ngoài đang đi bộ trên địa bàn phường Tân Phong (quận 7) nhưng giật hụt. Nghe tri hô, bảo vệ chung cư Nam Sài Gòn đuổi theo, lao thẳng xe vào hai tên cướp giật làm chúng ngã xuống đường. Huy bị chấn thương hôn mê còn Thiên bị gãy chân phải.

Trong khi đó, rạng sáng cùng ngày, tại quận 1, Phan Anh Quốc (23 tuổi) chở Lê Ngọc Tâm, (31 tuổi, cùng ngụ quận 1) giật điện thoại của một người đàn ông nước ngoài tại đường Cô Bắc thì bị nạn nhân truy đuổi, bắt được Quốc cùng chiếc xe. Công an phường đã chuyển giao nghi can cùng tang vật cho Công an quận 1.