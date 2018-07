Công an tìm thân nhân bé gái 13 tuổi lạc ở Đồng Nai

Chiều 13-7, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết vừa tiếp nhận từ anh Trần Danh (lái xe taxi, ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi).



Bé gái tại cơ quan công an (ảnh do Công an La Gi cung cấp)



Theo anh Danh, sáng nay, khi anh chạy taxi đưa khách từ thị xã La Gi vào thị xã Long Khánh (Đồng Nai), khi quay về đến Ngã Ba Ông Đồn (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) thì có một tài xế container đón lại gửi bé gái này, nhờ anh chuyển giao cho cơ quan công an vì nghi bị bắt cóc.

Người tài xế container cho anh Danh hay lúc 23 gờ 30 đêm 12-7, thấy bé gái này nằm ở trước hiên một quán karaoke ở Xuân Lộc với vẻ mặt bơ phờ, hốc hác lo sợ. Nghi ngờ, anh dừng lại hỏi thì bé gái này nói nhà ở Bình Thuận không biết vì sao có mặt tại đây.

Tại Công an La Gi, cháu bé khai tên Lê Thị Như Ý (sinh năm 2003, ngụ phường Thanh Hải, TP Phan Thiết). Khoảng gần 22 giờ tối 12-7 khi em từ một dịch vụ Internet đi ra thì có ai đó đi phía sau vỗ vào vai và em không biết gì nữa.

Công an thị xã La Gi cho biết do chưa thể xác minh nhân thân, danh tính nên tạm thời để em Ý ở cơ quan và phát thông báo tìm kiếm gia đình cho em đến khi có kết quả.