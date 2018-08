CSGT TP.HCM ứng trực 100% quân số sau trận Việt Nam - Syria

Ngày 27-8, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt - PC08 (PC67 trước đây), Công an TP.HCM đã tổ chức họp khẩn để bàn phương án, huy động lực lượng phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào chiều tối nay khi tuyển Việt Nam thi đấu với Syria tại vòng tứ kết Asiad 2018.



Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng PC08 Công an TP.HCM. Ảnh: HK

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng PC08 Công an TP, cho hay: Đây là một niềm tự hào rất lớn đối với thể thao Việt Nam, tuy nhiên cũng đặt ra rất nhiều yêu cầu cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP trước, trong và sau khi diễn ra các trận thi đấu có đội tuyển tham gia.

“Phòng PC08 đã chỉ đạo các đơn vị đội, trạm duy trì chế độ ứng trực 100% quân số với mục đích để huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ” - Trung tá Bình khẳng định.



CSGT TP.HCM sẽ ứng trực 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào chiều tối nay khi Việt Nam vào tứ kết Asiad. Ảnh: L.THOA

Theo đại diện Phòng PC08, trước và trong khi diễn ra trận đấu, CSGT sẽ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự giao thông trên các tuyến đường. Đặc biệt là khu vực các quán cà phê, khu vực công cộng có trình chiếu các trận bóng đá để nắm tình hình và tuyên truyền vận động người dân chấp hành luật giao thông, không tụ tập dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Riêng tại khu vực trung tâm TP, Đội CSGT Bến Thành sẽ bố trí lực lượng thường trực tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi có truyền hình trực tiếp trận đấu, chủ động có các phương án, không để tình hình trật tự giao thông có những diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, cũng trong lúc diễn ra trận đấu, các đội, trạm thuộc Phòng PC08 sẽ phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong để phân luồng từ xa, kiên quyết không cho các tốp cổ động viên tập trung quá đông, di chuyển vào khu vực trung tâm. Đồng thời bố trí các ô tô phát loa tuyên truyền và bố trí trinh sát ghi hình các đối tượng manh động, quá khích làm cơ sở xử lý.

Đến khi trận đấu kết thúc, CSGT sẽ được tăng cường về những điểm nóng, khu vực có tình hình phức tạp. Phối hợp với công an địa phương, CSCĐ,… kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ động cho đội tuyển Việt Nam để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép.

Đến sau 23 giờ, CSGT TP sẽ tiến hành tổng kiểm tra hành chính tất cả xe tập trung vào thanh thiếu niên đi chơi khuya, chạy xe thay đổi kết cấu như đèn, còi, thay đổi khung, máy xe... Không để cho các đối tượng này điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội, các trường hợp cất giấu vũ khí, ma túy.