Cựu bí thư xã bị khởi tố vì lạm quyền

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Kiện (58 tuổi, cựu Bí thư kiêm chủ tịch HĐND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Hùng (nguyên kế toán xã Phúc Thành) cùng tội danh trên.



Trụ sở UBND xã Phúc Thành.

Tháng 12-2011, khi là Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Phúc Thành, ông đã chủ trì cuộc họp, thống nhất chủ trương bán một số lô đất tại chợ An Mọ (xã Phúc Thành). Đến đầu năm 2012, xã Phúc Thành họp xét duyệt bán 49 lô đất tại chợ An Mọ và tại 20 xóm của xã Phúc Thành. Thành phần xét quyệt bán đất gồm ông Kiện, ông Đinh Văn Dương (lúc này đang làm Chủ tịch UBND xã Phúc Thành)…



Trước đó, ngày 18-5, Cơ quan công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Dương (55 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành), Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã-kế toán trưởng xã Phúc Thành), Tống Hữu Tình (nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành) và Nguyễn Văn Trung (nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành) lạm quyền trong thi hành công vụ.

Như đã đưa tin, trong giai đoạn 2012 - 2016, UBND xã Phúc Thành đã tự ý giao đất trái thẩm quyền 284 lô đất ở (diện tích gần 99.000 m2) với số tiền thu vào hơn 22 tỉ đồng.

Trong đó năm 2012 tự ý bán 104 lô đất, năm 2013 bán 59 lô, năm 2014 bán 66 lô, năm 2015 bán 55 lô và 2017 bán 19 lô. Có hơn 116 lô đất đã xây dựng nhà ở.

Tổng diện tích các lô đất xã Phúc Thành bán trái thẩm quyền hơn 88.500 m2, thu hơn 22 tỉ đồng. Trong đó, nộp vào ngân sách xã 14,8 tỉ đồng, còn lại gần 8 tỉ đồng các xóm tự thu tự chi. Các bị can nêu trên lạm quyền trong việc bán trái thẩm quyền hơn 88.500 m2 đất.

Ngoài ra, UBND xã Phúc Thành lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng đất đổi đất có bù trừ giá trị quyền sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đối với 6 trường hợp, diện tích hơn 2.000 m2.

Việc bán đất ở trái thẩm quyền này được xác định do người đứng đầu Đảng ủy, HĐND xã và các đoàn thể họp, thông qua và cho phép UBND xã Phúc Thành tự ý bán đất, trái với quy định của luật Đất đai.