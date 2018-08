Dân treo xác chó vào cổ kẻ trộm!

Một đoạn clip dài khoảng hai phút được tung lên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nam thanh niên trộm chó bị người dân treo xác chó vào cổ.



(Ảnh cắt từ clip)

Theo clip, nhiều người cho rằng nam thanh niên này đã trộm chó ở địa phương xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) nhiều lần nên đáng phải chịu hình phạt đeo chó vào cổ để lần sau cho chừa. Có một số người bức xúc hơn dùng dép tát vào mặt nam thanh niên này.

Sáng nay (6-8), trao đổi với PV, Trưởng Công an xã Ngọc Trạo Quách Văn Thủy cho biết vừa xử phạt hành chính nam thanh niên vì hành vi trộm chó.

Theo ông Thủy, khoảng 10 giờ sáng 4-8, khi NVQ (26 tuổi, ngụ xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) đi xe máy đến thôn Ngọc Trạo (xã Ngọc Trạo), phát hiện một nhà không có người nên thả bả cho chó ăn rồi bắt hai con.

Sau đó người dân địa phương phát hiện và đuổi theo giữ được Q. Quá bức xúc, họ trói Q. vào một cây ven đường, treo chó vào cổ và đánh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Ngọc Trạo đã đến hiện trường, thuyết phục người dân, đưa Q. về trụ sở công an xã để giải quyết. Qua quá trình làm việc, người này thừa nhận hành vi của mình và bị Công an xã Ngọc Trạo xử lý vi phạm hành chính.

“Hiện Q. đã được công an cho về nhà và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng sau khi bị người dân đánh hội đồng” - ông Thủy khẳng định.